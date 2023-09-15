https://ria.ru/20230915/diplomaty-1896429704.html

США навязчиво интересуются российскими дипломатами, сообщила миссия при ООН

США навязчиво интересуются российскими дипломатами, сообщила миссия при ООН - РИА Новости, 15.09.2023

США навязчиво интересуются российскими дипломатами, сообщила миссия при ООН

Спецслужбы США продолжают "оказывать навязчивое внимание" представителям РФ, приезжающим на мероприятия по линии ООН в Нью-Йорк, заявила зампостпреда РФ при ООН РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T00:10

2023-09-15T00:10

2023-09-15T00:10

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сша

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оон

федеральное бюро расследований сша

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ООН, 15 сен – РИА Новости. Спецслужбы США продолжают "оказывать навязчивое внимание" представителям РФ, приезжающим на мероприятия по линии ООН в Нью-Йорк, заявила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая на заседании комитета по сношениям со страной пребывания. "На прошлом заседании я рассказывала о том, что специальные службы США оказывают навязчивое внимание представителям России, приезжающим в ООН. Однако по его итогам эта практика была продолжена", – сказала Заболоцкая. "Я предлагаю членам комитета представить себе ситуацию, когда вы или члены вашей семьи идут за хлебом в ближайший магазин, где их встречает представитель ФБР. Как вы думаете, это нормальная ситуация? Отвечает ли она букве и духу соглашения (между ООН и страной пребывания – ред.)", - добавила она. По ее словам, США последовательно оказывают давление на постпредство России и в целом препятствуют участию РФ в работе ООН.

https://ria.ru/20230913/moldavia-1896096870.html

россия

сша

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россия, сша, нью-йорк (город), оон, федеральное бюро расследований сша, в мире