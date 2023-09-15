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США навязчиво интересуются российскими дипломатами, сообщила миссия при ООН - РИА Новости, 15.09.2023
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00:10 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/diplomaty-1896429704.html
США навязчиво интересуются российскими дипломатами, сообщила миссия при ООН
США навязчиво интересуются российскими дипломатами, сообщила миссия при ООН - РИА Новости, 15.09.2023
США навязчиво интересуются российскими дипломатами, сообщила миссия при ООН
Спецслужбы США продолжают "оказывать навязчивое внимание" представителям РФ, приезжающим на мероприятия по линии ООН в Нью-Йорк, заявила зампостпреда РФ при ООН РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T00:10
2023-09-15T00:10
россия
сша
нью-йорк (город)
оон
федеральное бюро расследований сша
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ООН, 15 сен – РИА Новости. Спецслужбы США продолжают "оказывать навязчивое внимание" представителям РФ, приезжающим на мероприятия по линии ООН в Нью-Йорк, заявила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая на заседании комитета по сношениям со страной пребывания. "На прошлом заседании я рассказывала о том, что специальные службы США оказывают навязчивое внимание представителям России, приезжающим в ООН. Однако по его итогам эта практика была продолжена", – сказала Заболоцкая. "Я предлагаю членам комитета представить себе ситуацию, когда вы или члены вашей семьи идут за хлебом в ближайший магазин, где их встречает представитель ФБР. Как вы думаете, это нормальная ситуация? Отвечает ли она букве и духу соглашения (между ООН и страной пребывания – ред.)", - добавила она. По ее словам, США последовательно оказывают давление на постпредство России и в целом препятствуют участию РФ в работе ООН.
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россия, сша, нью-йорк (город), оон, федеральное бюро расследований сша, в мире
Россия, США, Нью-Йорк (город), ООН, Федеральное бюро расследований США, В мире
США навязчиво интересуются российскими дипломатами, сообщила миссия при ООН

Заболоцкая: спецслужбы США продолжают интересоваться российскими дипломатами

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 сен – РИА Новости. Спецслужбы США продолжают "оказывать навязчивое внимание" представителям РФ, приезжающим на мероприятия по линии ООН в Нью-Йорк, заявила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая на заседании комитета по сношениям со страной пребывания.
«
"На прошлом заседании я рассказывала о том, что специальные службы США оказывают навязчивое внимание представителям России, приезжающим в ООН. Однако по его итогам эта практика была продолжена", – сказала Заболоцкая.
"Я предлагаю членам комитета представить себе ситуацию, когда вы или члены вашей семьи идут за хлебом в ближайший магазин, где их встречает представитель ФБР. Как вы думаете, это нормальная ситуация? Отвечает ли она букве и духу соглашения (между ООН и страной пребывания – ред.)", - добавила она.
По ее словам, США последовательно оказывают давление на постпредство России и в целом препятствуют участию РФ в работе ООН.
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РоссияСШАНью-Йорк (город)ООНФедеральное бюро расследований СШАВ мире
 
 
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