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США навязчиво интересуются российскими дипломатами, сообщила миссия при ООН
США навязчиво интересуются российскими дипломатами, сообщила миссия при ООН - РИА Новости, 15.09.2023
США навязчиво интересуются российскими дипломатами, сообщила миссия при ООН
Спецслужбы США продолжают "оказывать навязчивое внимание" представителям РФ, приезжающим на мероприятия по линии ООН в Нью-Йорк, заявила зампостпреда РФ при ООН РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T00:10
2023-09-15T00:10
2023-09-15T00:10
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сша
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ООН, 15 сен – РИА Новости. Спецслужбы США продолжают "оказывать навязчивое внимание" представителям РФ, приезжающим на мероприятия по линии ООН в Нью-Йорк, заявила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая на заседании комитета по сношениям со страной пребывания. "На прошлом заседании я рассказывала о том, что специальные службы США оказывают навязчивое внимание представителям России, приезжающим в ООН. Однако по его итогам эта практика была продолжена", – сказала Заболоцкая. "Я предлагаю членам комитета представить себе ситуацию, когда вы или члены вашей семьи идут за хлебом в ближайший магазин, где их встречает представитель ФБР. Как вы думаете, это нормальная ситуация? Отвечает ли она букве и духу соглашения (между ООН и страной пребывания – ред.)", - добавила она. По ее словам, США последовательно оказывают давление на постпредство России и в целом препятствуют участию РФ в работе ООН.
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россия, сша, нью-йорк (город), оон, федеральное бюро расследований сша, в мире
Россия, США, Нью-Йорк (город), ООН, Федеральное бюро расследований США, В мире
США навязчиво интересуются российскими дипломатами, сообщила миссия при ООН
Заболоцкая: спецслужбы США продолжают интересоваться российскими дипломатами