https://ria.ru/20230915/devochka-1896551428.html
Жителю Серпухова дали пожизненное за изнасилование и убийство девочки
Жителю Серпухова дали пожизненное за изнасилование и убийство девочки - РИА Новости, 15.09.2023
Жителю Серпухова дали пожизненное за изнасилование и убийство девочки
Суд апелляционной инстанции назначил пожизненное лишение свободы вместо 24 лет заключения Александру Семину, изнасиловавшему и убившему в 2018 году пятилетнюю... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:06
2023-09-15T15:06
2023-09-15T15:06
происшествия
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
московский областной суд
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Суд апелляционной инстанции назначил пожизненное лишение свободы вместо 24 лет заключения Александру Семину, изнасиловавшему и убившему в 2018 году пятилетнюю девочку в Серпухове, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. Ранее СК сообщал, что 22 июля 2018 года Семин обманом увел с детской площадки в Серпухове пятилетнюю девочку, в своей квартире изнасиловал ее и задушил, а после положил тело в спортивную сумку и отнес в безлюдное место. В ходе следствия также было установлено, что в 2015 и 2017 годах Семин надругался еще над тремя детьми. По результатам повторной стационарной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы Семин был признан вменяемым. Мособлсуд приговорил Семина к 24 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. В ведомстве уточнили, что прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке, сочтя его чрезмерно мягким, ведь преступления были совершены с особой жестокостью по отношению к потерпевшей. "Суд апелляционной инстанции счел доводы прокуратуры убедительными и назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230915/devochka-1896534608.html
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происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, московская область (подмосковье)
Происшествия, Серпухов, Следственный комитет России (СК РФ), Московский областной суд, Московская область (Подмосковье)
Жителю Серпухова дали пожизненное за изнасилование и убийство девочки
Жителю Серпухова дали пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки