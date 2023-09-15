https://ria.ru/20230915/devochka-1896551428.html

Жителю Серпухова дали пожизненное за изнасилование и убийство девочки

Жителю Серпухова дали пожизненное за изнасилование и убийство девочки - РИА Новости, 15.09.2023

Жителю Серпухова дали пожизненное за изнасилование и убийство девочки

Суд апелляционной инстанции назначил пожизненное лишение свободы вместо 24 лет заключения Александру Семину, изнасиловавшему и убившему в 2018 году пятилетнюю... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:06

2023-09-15T15:06

2023-09-15T15:06

происшествия

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

московский областной суд

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Суд апелляционной инстанции назначил пожизненное лишение свободы вместо 24 лет заключения Александру Семину, изнасиловавшему и убившему в 2018 году пятилетнюю девочку в Серпухове, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. Ранее СК сообщал, что 22 июля 2018 года Семин обманом увел с детской площадки в Серпухове пятилетнюю девочку, в своей квартире изнасиловал ее и задушил, а после положил тело в спортивную сумку и отнес в безлюдное место. В ходе следствия также было установлено, что в 2015 и 2017 годах Семин надругался еще над тремя детьми. По результатам повторной стационарной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы Семин был признан вменяемым. Мособлсуд приговорил Семина к 24 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. В ведомстве уточнили, что прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке, сочтя его чрезмерно мягким, ведь преступления были совершены с особой жестокостью по отношению к потерпевшей. "Суд апелляционной инстанции счел доводы прокуратуры убедительными и назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230915/devochka-1896534608.html

https://ria.ru/20230915/szheg-1896546384.html

серпухов

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происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, московская область (подмосковье)