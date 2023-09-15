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У Пентагона попросили данные об отказе Маска включить Starlink над Крымом - РИА Новости, 15.09.2023
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13:10 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/dannye-1896510794.html
У Пентагона попросили данные об отказе Маска включить Starlink над Крымом
У Пентагона попросили данные об отказе Маска включить Starlink над Крымом - РИА Новости, 15.09.2023
У Пентагона попросили данные об отказе Маска включить Starlink над Крымом
Три члена сенатского комитета по вооруженным силам США призвали главу Пентагона Ллойда Остина предоставить данные о том, ограничил ли Илон Маск работу... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:10
2023-09-15T13:10
в мире
сша
илон маск
джин шахин
ллойд остин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Три члена сенатского комитета по вооруженным силам США призвали главу Пентагона Ллойда Остина предоставить данные о том, ограничил ли Илон Маск работу спутниковой сети Starlink вблизи Крыма в 2022 году и есть ли у ведомства полномочия, чтобы помешать повторению подобного. Телеканал CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска ранее сообщал, что американский предприниматель решил ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Как отмечал CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Позже Маск опроверг сообщения, что он ограничил работу сервиса Starlink у берегов Крыма. По его словам, система не работала в этих регионах, ее просили включить, но он не дал согласия. "Сообщения вызывают серьезную обеспокоенность по поводу того, вмешался ли лично Маск, чтобы подорвать позиции ключевого партнера США в критический момент, и если это так, как и почему ему разрешили это сделать и какие действия министерство обороны предпримет или предприняло, чтобы предотвращать эти действия", - приводит телеканал NBC текст письма сенаторов Джин Шахин, Тэмми Дакуорт и Элизабет Уоррен. По их мнению, решение Маска предоставило силам РФ "де-факто защиту". Сенаторы спросили у Остина, необходимы ли дальнейшие изменения в законодательстве, чтобы помочь ведомству. По информации телеканала, сенаторы ожидают, что получат ответ к 31 октября.
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в мире, сша, илон маск, джин шахин, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Илон Маск, Джин Шахин, Ллойд Остин, Министерство обороны США
У Пентагона попросили данные об отказе Маска включить Starlink над Крымом

В США попросили у Пентагона данные об отказе Маска включить Starlink над Крымом

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Три члена сенатского комитета по вооруженным силам США призвали главу Пентагона Ллойда Остина предоставить данные о том, ограничил ли Илон Маск работу спутниковой сети Starlink вблизи Крыма в 2022 году и есть ли у ведомства полномочия, чтобы помешать повторению подобного.
Телеканал CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска ранее сообщал, что американский предприниматель решил ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Как отмечал CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Позже Маск опроверг сообщения, что он ограничил работу сервиса Starlink у берегов Крыма. По его словам, система не работала в этих регионах, ее просили включить, но он не дал согласия.
"Сообщения вызывают серьезную обеспокоенность по поводу того, вмешался ли лично Маск, чтобы подорвать позиции ключевого партнера США в критический момент, и если это так, как и почему ему разрешили это сделать и какие действия министерство обороны предпримет или предприняло, чтобы предотвращать эти действия", - приводит телеканал NBC текст письма сенаторов Джин Шахин, Тэмми Дакуорт и Элизабет Уоррен.
По их мнению, решение Маска предоставило силам РФ "де-факто защиту". Сенаторы спросили у Остина, необходимы ли дальнейшие изменения в законодательстве, чтобы помочь ведомству.
По информации телеканала, сенаторы ожидают, что получат ответ к 31 октября.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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В миреСШАИлон МаскДжин ШахинЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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