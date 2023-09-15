https://ria.ru/20230915/dannye-1896510794.html

У Пентагона попросили данные об отказе Маска включить Starlink над Крымом

У Пентагона попросили данные об отказе Маска включить Starlink над Крымом - РИА Новости, 15.09.2023

У Пентагона попросили данные об отказе Маска включить Starlink над Крымом

Три члена сенатского комитета по вооруженным силам США призвали главу Пентагона Ллойда Остина предоставить данные о том, ограничил ли Илон Маск работу... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:10

2023-09-15T13:10

2023-09-15T13:10

в мире

сша

илон маск

джин шахин

ллойд остин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Три члена сенатского комитета по вооруженным силам США призвали главу Пентагона Ллойда Остина предоставить данные о том, ограничил ли Илон Маск работу спутниковой сети Starlink вблизи Крыма в 2022 году и есть ли у ведомства полномочия, чтобы помешать повторению подобного. Телеканал CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска ранее сообщал, что американский предприниматель решил ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Как отмечал CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Позже Маск опроверг сообщения, что он ограничил работу сервиса Starlink у берегов Крыма. По его словам, система не работала в этих регионах, ее просили включить, но он не дал согласия. "Сообщения вызывают серьезную обеспокоенность по поводу того, вмешался ли лично Маск, чтобы подорвать позиции ключевого партнера США в критический момент, и если это так, как и почему ему разрешили это сделать и какие действия министерство обороны предпримет или предприняло, чтобы предотвращать эти действия", - приводит телеканал NBC текст письма сенаторов Джин Шахин, Тэмми Дакуорт и Элизабет Уоррен. По их мнению, решение Маска предоставило силам РФ "де-факто защиту". Сенаторы спросили у Остина, необходимы ли дальнейшие изменения в законодательстве, чтобы помочь ведомству. По информации телеканала, сенаторы ожидают, что получат ответ к 31 октября.

https://ria.ru/20230914/mask-1896320150.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, илон маск, джин шахин, ллойд остин, министерство обороны сша