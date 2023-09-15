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МИД Чехии высказался о переговорах по Украине - РИА Новости, 15.09.2023
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12:22 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/chekhiya-1896494381.html
МИД Чехии высказался о переговорах по Украине
МИД Чехии высказался о переговорах по Украине - РИА Новости, 15.09.2023
МИД Чехии высказался о переговорах по Украине
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что подталкивать Украину на переговоры с Россией было бы в корне неверным, передает Bloomberg. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:22
2023-09-15T12:22
в мире
украина
россия
ян липавский
петр павел
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что подталкивать Украину на переговоры с Россией было бы в корне неверным, передает Bloomberg."Если Украину заставят принять решение, которое она не одобряет, Запад от этого только проиграет: у наших границ появится 40-миллионная нация, чувствующая себя преданной", – отметил он.Липавский подчеркнул, что союзникам Киева необходимо сохранять решимость, даже если контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем хотелось бы.Ранее президент Чехии Петр Павел призывал быть сдержанными в оценке прогресса в продвижении ВСУ.
https://ria.ru/20230915/taktika-1896482166.html
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в мире, украина, россия, ян липавский, петр павел, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Ян Липавский, Петр Павел, Вооруженные силы Украины
МИД Чехии высказался о переговорах по Украине

Глава МИД Чехии: Украина почувствует предательство при давлении переговорами

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Чехии Ян Липавский
Глава МИД Чехии Ян Липавский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Чехии Ян Липавский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что подталкивать Украину на переговоры с Россией было бы в корне неверным, передает Bloomberg.
"Если Украину заставят принять решение, которое она не одобряет, Запад от этого только проиграет: у наших границ появится 40-миллионная нация, чувствующая себя преданной", – отметил он.
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