На Кубани сто предпринимателей прошли обучение в "Бизнес-лагере"
© iStock.com / nathaphatПредприниматели
© iStock.com / nathaphat
Предприниматели. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Сто индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний из Краснодарского края приняли участие в проекте "Мой бизнес "Бизнес-лагерь", обучение включало лекции, тренинги и нетворкинг, сообщили в пресс-службе администрации региона.
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"На Кубани 100 предпринимателей приняли участие в проекте "Мой бизнес "Бизнес-лагерь". Пятый цикл обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства провели в Сочи с 11 по 14 сентября… Индивидуальные предприниматели и владельцы компаний из различных районов края от 20 до 67 лет посетили лекции, тренинги, нетворкинг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в проект включились компании разной направленности – от реабилитации здоровья до ИТ-решений, производства одежды, продуктов питания и строительства. Участники узнали о краевых мерах господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП), новых технологиях, сервисах и инструментах личного маркетинга. Программу сформировали, исходя из запросов горячей линии центра "Мой бизнес".
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"В этом году поступило почти 750 заявок на мероприятие. Это говорит об узнаваемости и востребованности такого образовательного формата. "Бизнес-лагерь" полезен для развития предпринимательского сообщества в регионе", - добавила исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.
Мероприятие организовал Фонд развития бизнеса Краснодарского края при поддержке регионального департамента инвестиций и развития МСП. Обучение провели в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".