https://ria.ru/20230915/biznes-lager-1896618735.html

На Кубани сто предпринимателей прошли обучение в "Бизнес-лагере"

На Кубани сто предпринимателей прошли обучение в "Бизнес-лагере" - РИА Новости, 15.09.2023

На Кубани сто предпринимателей прошли обучение в "Бизнес-лагере"

Сто индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний из Краснодарского края приняли участие в проекте "Мой бизнес "Бизнес-лагерь", обучение включало... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:49

2023-09-15T19:49

2023-09-15T19:53

краснодарский край

экономика

краснодарский край

сочи

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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Сто индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний из Краснодарского края приняли участие в проекте "Мой бизнес "Бизнес-лагерь", обучение включало лекции, тренинги и нетворкинг, сообщили в пресс-службе администрации региона. "На Кубани 100 предпринимателей приняли участие в проекте "Мой бизнес "Бизнес-лагерь". Пятый цикл обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства провели в Сочи с 11 по 14 сентября… Индивидуальные предприниматели и владельцы компаний из различных районов края от 20 до 67 лет посетили лекции, тренинги, нетворкинг", - говорится в сообщении. Отмечается, что в проект включились компании разной направленности – от реабилитации здоровья до ИТ-решений, производства одежды, продуктов питания и строительства. Участники узнали о краевых мерах господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП), новых технологиях, сервисах и инструментах личного маркетинга. Программу сформировали, исходя из запросов горячей линии центра "Мой бизнес". "В этом году поступило почти 750 заявок на мероприятие. Это говорит об узнаваемости и востребованности такого образовательного формата. "Бизнес-лагерь" полезен для развития предпринимательского сообщества в регионе", - добавила исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова. Мероприятие организовал Фонд развития бизнеса Краснодарского края при поддержке регионального департамента инвестиций и развития МСП. Обучение провели в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20230911/natsproekt-1895678798.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, сочи