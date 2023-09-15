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На Кубани сто предпринимателей прошли обучение в "Бизнес-лагере" - РИА Новости, 15.09.2023
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Краснодарский край
 
19:49 15.09.2023 (обновлено: 19:53 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/biznes-lager-1896618735.html
На Кубани сто предпринимателей прошли обучение в "Бизнес-лагере"
На Кубани сто предпринимателей прошли обучение в "Бизнес-лагере" - РИА Новости, 15.09.2023
На Кубани сто предпринимателей прошли обучение в "Бизнес-лагере"
Сто индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний из Краснодарского края приняли участие в проекте "Мой бизнес "Бизнес-лагерь", обучение включало... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:49
2023-09-15T19:53
краснодарский край
экономика
краснодарский край
сочи
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Сто индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний из Краснодарского края приняли участие в проекте "Мой бизнес "Бизнес-лагерь", обучение включало лекции, тренинги и нетворкинг, сообщили в пресс-службе администрации региона. "На Кубани 100 предпринимателей приняли участие в проекте "Мой бизнес "Бизнес-лагерь". Пятый цикл обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства провели в Сочи с 11 по 14 сентября… Индивидуальные предприниматели и владельцы компаний из различных районов края от 20 до 67 лет посетили лекции, тренинги, нетворкинг", - говорится в сообщении. Отмечается, что в проект включились компании разной направленности – от реабилитации здоровья до ИТ-решений, производства одежды, продуктов питания и строительства. Участники узнали о краевых мерах господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП), новых технологиях, сервисах и инструментах личного маркетинга. Программу сформировали, исходя из запросов горячей линии центра "Мой бизнес". "В этом году поступило почти 750 заявок на мероприятие. Это говорит об узнаваемости и востребованности такого образовательного формата. "Бизнес-лагерь" полезен для развития предпринимательского сообщества в регионе", - добавила исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова. Мероприятие организовал Фонд развития бизнеса Краснодарского края при поддержке регионального департамента инвестиций и развития МСП. Обучение провели в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
https://ria.ru/20230911/natsproekt-1895678798.html
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экономика, краснодарский край, сочи
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Сочи

На Кубани сто предпринимателей прошли обучение в "Бизнес-лагере"

© iStock.com / nathaphatПредприниматели
Предприниматели - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© iStock.com / nathaphat
Предприниматели. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Сто индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний из Краснодарского края приняли участие в проекте "Мой бизнес "Бизнес-лагерь", обучение включало лекции, тренинги и нетворкинг, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«
"На Кубани 100 предпринимателей приняли участие в проекте "Мой бизнес "Бизнес-лагерь". Пятый цикл обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства провели в Сочи с 11 по 14 сентября… Индивидуальные предприниматели и владельцы компаний из различных районов края от 20 до 67 лет посетили лекции, тренинги, нетворкинг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в проект включились компании разной направленности – от реабилитации здоровья до ИТ-решений, производства одежды, продуктов питания и строительства. Участники узнали о краевых мерах господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП), новых технологиях, сервисах и инструментах личного маркетинга. Программу сформировали, исходя из запросов горячей линии центра "Мой бизнес".
«
"В этом году поступило почти 750 заявок на мероприятие. Это говорит об узнаваемости и востребованности такого образовательного формата. "Бизнес-лагерь" полезен для развития предпринимательского сообщества в регионе", - добавила исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.
Мероприятие организовал Фонд развития бизнеса Краснодарского края при поддержке регионального департамента инвестиций и развития МСП. Обучение провели в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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