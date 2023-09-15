https://ria.ru/20230915/benzin-1896532901.html

Цена бензина Аи-92 на бирже в России поставила новый рекорд

Цена бензина Аи-92 на бирже в России поставила новый рекорд - РИА Новости, 15.09.2023

Цена бензина Аи-92 на бирже в России поставила новый рекорд

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд, по итогам торгов пятницы она... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:22

2023-09-15T14:22

2023-09-15T14:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

россия

алексей сазанов

аи-92

аи-95

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/63/1557886373_0:230:2827:1820_1920x0_80_0_0_54a9ae69d2b61ba13c06cb61f7d28d6a.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд, по итогам торгов пятницы она превысила 70 тысяч рублей за тонну, дизельное топливо также рекордно дорожает, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день ускорила рост на 1,15%, до 70 446 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 выросла на 0,17%, до 76 403 рублей за тонну. Максимально его цена росла до 76 876 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо достигло одиннадцатого за сентябрь рекорда, подорожав в пятницу на 0,97%, до 73 758 рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% - еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну. Стоимость мазута за среду подскочила на 1,81%, до 37 236 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 0,64%, до 29 768 рублей, авиакеросин - на 2,76%, до 75 010 рублей за тонну. В России принят закон о корректировке топливного демпфера - механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.

https://ria.ru/20230912/benzin-1895764338.html

https://ria.ru/20230911/shulginov-1895412723.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, алексей сазанов, аи-92, аи-95