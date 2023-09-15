https://ria.ru/20230915/benzin-1896532901.html
Цена бензина Аи-92 на бирже в России поставила новый рекорд
Цена бензина Аи-92 на бирже в России поставила новый рекорд - РИА Новости, 15.09.2023
Цена бензина Аи-92 на бирже в России поставила новый рекорд
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд, по итогам торгов пятницы она... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:22
2023-09-15T14:22
2023-09-15T14:37
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аи-92
аи-95
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд, по итогам торгов пятницы она превысила 70 тысяч рублей за тонну, дизельное топливо также рекордно дорожает, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день ускорила рост на 1,15%, до 70 446 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 выросла на 0,17%, до 76 403 рублей за тонну. Максимально его цена росла до 76 876 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо достигло одиннадцатого за сентябрь рекорда, подорожав в пятницу на 0,97%, до 73 758 рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% - еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну. Стоимость мазута за среду подскочила на 1,81%, до 37 236 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 0,64%, до 29 768 рублей, авиакеросин - на 2,76%, до 75 010 рублей за тонну. В России принят закон о корректировке топливного демпфера - механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.
https://ria.ru/20230912/benzin-1895764338.html
https://ria.ru/20230911/shulginov-1895412723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, алексей сазанов, аи-92, аи-95
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, Алексей Сазанов, АИ-92, АИ-95
Цена бензина Аи-92 на бирже в России поставила новый рекорд
Цена бензина Аи-92 на бирже в России пробила отметку в 70 тысяч рублей за тонну
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд, по итогам торгов пятницы она превысила 70 тысяч рублей за тонну, дизельное топливо также рекордно дорожает, свидетельствуют данные торгов.
Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день ускорила рост на 1,15%, до 70 446 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95
выросла на 0,17%, до 76 403 рублей за тонну. Максимально его цена росла до 76 876 рублей за тонну.
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Летнее дизельное топливо достигло одиннадцатого за сентябрь рекорда, подорожав в пятницу на 0,97%, до 73 758 рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% - еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.
Стоимость мазута за среду подскочила на 1,81%, до 37 236 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 0,64%, до 29 768 рублей, авиакеросин - на 2,76%, до 75 010 рублей за тонну.
В России принят закон о корректировке топливного демпфера - механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов
. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.
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