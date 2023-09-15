https://ria.ru/20230915/belorussiya-1896491247.html

Белоруссия в 2024 году выйдет на досанкционный уровень, заявил Лукашенко

Белоруссия в 2024 году выйдет на досанкционный уровень, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.09.2023

Белоруссия в 2024 году выйдет на досанкционный уровень, заявил Лукашенко

Союзное государство Белоруссии и РФ в будущем году может выйти на досанкционный уровень экономики, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:08

2023-09-15T12:08

2023-09-15T12:58

белоруссия

александр лукашенко

экономика

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СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Союзное государство Белоруссии и РФ в будущем году может выйти на досанкционный уровень экономики, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в пятницу."Пытались нас крепко наклонить – ничего не получилось. Мы как-то мобилизовались, даже неожиданно. И для Вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем, но я думаю, что будущий год у нас будет хорошим, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии добавил, что все вопросы "по мелочам" в двусторонних отношениях, в том числе связанные с ВПК и украинским конфликтом, практически решены. "Мы знаем, в каком направлении двигаться", - резюмировал белорусский лидер.

https://ria.ru/20230915/sotrudnichestvo-1896491761.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

белоруссия, александр лукашенко, экономика