https://ria.ru/20230915/belorussiya-1896491247.html
Белоруссия в 2024 году выйдет на досанкционный уровень, заявил Лукашенко
Белоруссия в 2024 году выйдет на досанкционный уровень, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.09.2023
Белоруссия в 2024 году выйдет на досанкционный уровень, заявил Лукашенко
Союзное государство Белоруссии и РФ в будущем году может выйти на досанкционный уровень экономики, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:08
2023-09-15T12:08
2023-09-15T12:58
белоруссия
александр лукашенко
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg
СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Союзное государство Белоруссии и РФ в будущем году может выйти на досанкционный уровень экономики, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в пятницу."Пытались нас крепко наклонить – ничего не получилось. Мы как-то мобилизовались, даже неожиданно. И для Вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем, но я думаю, что будущий год у нас будет хорошим, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии добавил, что все вопросы "по мелочам" в двусторонних отношениях, в том числе связанные с ВПК и украинским конфликтом, практически решены. "Мы знаем, в каком направлении двигаться", - резюмировал белорусский лидер.
https://ria.ru/20230915/sotrudnichestvo-1896491761.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bab6c0b936cd0e067968a596fba7418f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, экономика
Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика
Белоруссия в 2024 году выйдет на досанкционный уровень, заявил Лукашенко
Лукашенко: в следующем году Белоруссия выйдет на досанкционный уровень