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Белоруссия в 2024 году выйдет на досанкционный уровень, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.09.2023
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12:08 15.09.2023 (обновлено: 12:58 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/belorussiya-1896491247.html
Белоруссия в 2024 году выйдет на досанкционный уровень, заявил Лукашенко
Белоруссия в 2024 году выйдет на досанкционный уровень, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.09.2023
Белоруссия в 2024 году выйдет на досанкционный уровень, заявил Лукашенко
Союзное государство Белоруссии и РФ в будущем году может выйти на досанкционный уровень экономики, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:08
2023-09-15T12:58
белоруссия
александр лукашенко
экономика
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СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Союзное государство Белоруссии и РФ в будущем году может выйти на досанкционный уровень экономики, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в пятницу."Пытались нас крепко наклонить – ничего не получилось. Мы как-то мобилизовались, даже неожиданно. И для Вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем, но я думаю, что будущий год у нас будет хорошим, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии добавил, что все вопросы "по мелочам" в двусторонних отношениях, в том числе связанные с ВПК и украинским конфликтом, практически решены. "Мы знаем, в каком направлении двигаться", - резюмировал белорусский лидер.
https://ria.ru/20230915/sotrudnichestvo-1896491761.html
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белоруссия, александр лукашенко, экономика
Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика
Белоруссия в 2024 году выйдет на досанкционный уровень, заявил Лукашенко

Лукашенко: в следующем году Белоруссия выйдет на досанкционный уровень

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Союзное государство Белоруссии и РФ в будущем году может выйти на досанкционный уровень экономики, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в пятницу.
"Пытались нас крепко наклонить – ничего не получилось. Мы как-то мобилизовались, даже неожиданно. И для Вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем, но я думаю, что будущий год у нас будет хорошим, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, что все вопросы "по мелочам" в двусторонних отношениях, в том числе связанные с ВПК и украинским конфликтом, практически решены. "Мы знаем, в каком направлении двигаться", - резюмировал белорусский лидер.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Лукашенко высказался о возможном сотрудничестве России, Белоруссии и КНДР
Вчера, 12:11
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоЭкономика
 
 
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