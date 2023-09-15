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Отношения Москвы и Минска развиваются стабильно и надежно, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023
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12:02 15.09.2023 (обновлено: 12:30 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/belorussiya-1896489463.html
Отношения Москвы и Минска развиваются стабильно и надежно, заявил Путин
Отношения Москвы и Минска развиваются стабильно и надежно, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023
Отношения Москвы и Минска развиваются стабильно и надежно, заявил Путин
Отношения России и Белоруссии развиваются стабильно и надежно, продолжаются контакты и консультации по поводу отношений и взаимодействия, прежде всего, в сфере... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:02
2023-09-15T12:30
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
политика
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии развиваются стабильно и надежно, продолжаются контакты и консультации по поводу отношений и взаимодействия, прежде всего, в сфере экономики, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Мы продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия конечно, прежде всего, в сфере экономики, здесь все стабильно, надежно развивается", - сказал Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой.Лукашенко вылетел в Россию накануне. Как сообщила белорусская сторона, главными темами встречи станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике - в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа сфере импортозамещения. Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла в июле в Санкт-Петербурге.Путин тогда заявил, что совместные планы России и Белоруссии реализуются лучшими темпами, чем ожидалось. По словам российского лидера, товарооборот между странами растет и составляет почти 44 миллиарда долларов, а по белорусским данным с учетом услуг - 45 миллиардов.
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880772833.html
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, политика
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Политика
Отношения Москвы и Минска развиваются стабильно и надежно, заявил Путин

Путин: отношения России и Белоруссии развиваются стабильно и надежно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии развиваются стабильно и надежно, продолжаются контакты и консультации по поводу отношений и взаимодействия, прежде всего, в сфере экономики, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Мы продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия конечно, прежде всего, в сфере экономики, здесь все стабильно, надежно развивается", - сказал Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой.
Лукашенко вылетел в Россию накануне. Как сообщила белорусская сторона, главными темами встречи станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике - в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа сфере импортозамещения. Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла в июле в Санкт-Петербурге.
Путин тогда заявил, что совместные планы России и Белоруссии реализуются лучшими темпами, чем ожидалось. По словам российского лидера, товарооборот между странами растет и составляет почти 44 миллиарда долларов, а по белорусским данным с учетом услуг - 45 миллиардов.
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