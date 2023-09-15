https://ria.ru/20230915/belorussiya-1896489463.html

Отношения Москвы и Минска развиваются стабильно и надежно, заявил Путин

Отношения Москвы и Минска развиваются стабильно и надежно, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023

Отношения Москвы и Минска развиваются стабильно и надежно, заявил Путин

Отношения России и Белоруссии развиваются стабильно и надежно, продолжаются контакты и консультации по поводу отношений и взаимодействия, прежде всего, в сфере... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:02

2023-09-15T12:02

2023-09-15T12:30

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

политика

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии развиваются стабильно и надежно, продолжаются контакты и консультации по поводу отношений и взаимодействия, прежде всего, в сфере экономики, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Мы продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия конечно, прежде всего, в сфере экономики, здесь все стабильно, надежно развивается", - сказал Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой.Лукашенко вылетел в Россию накануне. Как сообщила белорусская сторона, главными темами встречи станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике - в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа сфере импортозамещения. Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла в июле в Санкт-Петербурге.Путин тогда заявил, что совместные планы России и Белоруссии реализуются лучшими темпами, чем ожидалось. По словам российского лидера, товарооборот между странами растет и составляет почти 44 миллиарда долларов, а по белорусским данным с учетом услуг - 45 миллиардов.

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880772833.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, политика