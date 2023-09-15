https://ria.ru/20230915/bayden-1896636409.html
В Белом доме ответили на обеспокоенность американцев возрастом Байдена
В Белом доме ответили на обеспокоенность американцев возрастом Байдена - РИА Новости, 15.09.2023
В Белом доме ответили на обеспокоенность американцев возрастом Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о возрасте президента США Джо Байдена, что 80-летие - это новое 40-летие. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T21:56
2023-09-15T21:56
2023-09-15T21:56
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о возрасте президента США Джо Байдена, что 80-летие - это новое 40-летие. "Восьмидесятилетие - это новое 40-летие, вы разве не слышали?" - заявила Жан-Пьер на брифинге на вопрос об опросах общественного мнения, демонстрирующих обеспокоенность американцев возрастом Байдена. По слова Жан-Пьер, вопрос о возрасте Байдена поднимается регулярно, но он всегда демонстрирует высокую работоспособность, достигая результатов, недоступных другим политикам. Байден стал самым старым президентом США в истории. Он нередко попадает в неловкие ситуации, теряясь, оговариваясь и падая. В 2024 году он намерен переизбраться на второй срок.
https://ria.ru/20230426/bayden-1867756860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
В Белом доме ответили на обеспокоенность американцев возрастом Байдена
Пресс-секретарь Белого дома: восьмидесятилетний Байден работает как сорокалетний
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о возрасте президента США Джо Байдена, что 80-летие - это новое 40-летие.
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"Восьмидесятилетие - это новое 40-летие, вы разве не слышали?" - заявила Жан-Пьер на брифинге на вопрос об опросах общественного мнения, демонстрирующих обеспокоенность американцев возрастом Байдена.
По слова Жан-Пьер, вопрос о возрасте Байдена поднимается регулярно, но он всегда демонстрирует высокую работоспособность, достигая результатов, недоступных другим политикам.
Байден стал самым старым президентом США в истории. Он нередко попадает в неловкие ситуации, теряясь, оговариваясь и падая. В 2024 году он намерен переизбраться на второй срок.
В Белом доме ответили на претензии к возрасту Байдена