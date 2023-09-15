https://ria.ru/20230915/bayden-1896636409.html

В Белом доме ответили на обеспокоенность американцев возрастом Байдена

В Белом доме ответили на обеспокоенность американцев возрастом Байдена - РИА Новости, 15.09.2023

В Белом доме ответили на обеспокоенность американцев возрастом Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о возрасте президента США Джо Байдена, что 80-летие - это новое 40-летие. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T21:56

2023-09-15T21:56

2023-09-15T21:56

в мире

сша

джо байден

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о возрасте президента США Джо Байдена, что 80-летие - это новое 40-летие. "Восьмидесятилетие - это новое 40-летие, вы разве не слышали?" - заявила Жан-Пьер на брифинге на вопрос об опросах общественного мнения, демонстрирующих обеспокоенность американцев возрастом Байдена. По слова Жан-Пьер, вопрос о возрасте Байдена поднимается регулярно, но он всегда демонстрирует высокую работоспособность, достигая результатов, недоступных другим политикам. Байден стал самым старым президентом США в истории. Он нередко попадает в неловкие ситуации, теряясь, оговариваясь и падая. В 2024 году он намерен переизбраться на второй срок.

https://ria.ru/20230426/bayden-1867756860.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер