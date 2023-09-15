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У обвиненного в госизмене депутата Рады нашли концепцию автономии Донбасса - РИА Новости, 15.09.2023
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15:21 15.09.2023 (обновлено: 16:35 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/avtonomiya-1896556745.html
У обвиненного в госизмене депутата Рады нашли концепцию автономии Донбасса
У обвиненного в госизмене депутата Рады нашли концепцию автономии Донбасса - РИА Новости, 15.09.2023
У обвиненного в госизмене депутата Рады нашли концепцию автономии Донбасса
Документ о предоставлении автономии Донбассу нашли при обыске у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, обвиняемого в государственной измене, передает издание... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:21
2023-09-15T16:35
в мире
украина
донбасс
луганская область
сергей лещенко
владимир зеленский
нестор шуфрич
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Документ о предоставлении автономии Донбассу нашли при обыске у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, обвиняемого в государственной измене, передает издание "Думская". Как уточняется, речь идет о "Концепции обустройства системы государственной власти и органов самоуправления для Донецкой и Луганской областей на основании принципов суверенитета, территориальной целостности и единства страны". Документ датируется 15 июля 2014 года, на нем стоят подписи Шуфрича и оппозиционного политика Виктора Медведчука. Инициатива предлагает "переформатировать" указанные регионы в Донецкий и Луганский края и наделить их правом самоуправления, а также учредить там новые правительство и парламент и позволить им проводить выборы и референдумы.Ранее сегодня советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко сообщил, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в госизмене депутату Верховной рады Нестору Шуфричу. Его избрали в парламент от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которую впоследствии запретили в стране. По данным местных СМИ, к депутату с обысками пришли сотрудники СБУ, которые обнаружили, в частности, советские медали с георгиевскими лентами, а также кители и удостоверения.
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
украина
донбасс
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в мире, украина, донбасс, луганская область, сергей лещенко, владимир зеленский, нестор шуфрич, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины
В мире, Украина, Донбасс, Луганская область, Сергей Лещенко, Владимир Зеленский, Нестор Шуфрич, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Служба безопасности Украины
У обвиненного в госизмене депутата Рады нашли концепцию автономии Донбасса

У обвиненного в госизмене депутата Рады нашли документ об автономии Донбасса

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Документ о предоставлении автономии Донбассу нашли при обыске у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, обвиняемого в государственной измене, передает издание "Думская".
Как уточняется, речь идет о "Концепции обустройства системы государственной власти и органов самоуправления для Донецкой и Луганской областей на основании принципов суверенитета, территориальной целостности и единства страны". Документ датируется 15 июля 2014 года, на нем стоят подписи Шуфрича и оппозиционного политика Виктора Медведчука. Инициатива предлагает "переформатировать" указанные регионы в Донецкий и Луганский края и наделить их правом самоуправления, а также учредить там новые правительство и парламент и позволить им проводить выборы и референдумы.
Ранее сегодня советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко сообщил, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в госизмене депутату Верховной рады Нестору Шуфричу. Его избрали в парламент от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которую впоследствии запретили в стране. По данным местных СМИ, к депутату с обысками пришли сотрудники СБУ, которые обнаружили, в частности, советские медали с георгиевскими лентами, а также кители и удостоверения.
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В миреУкраинаДонбассЛуганская областьСергей ЛещенкоВладимир ЗеленскийНестор ШуфричВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньСлужба безопасности Украины
 
 
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