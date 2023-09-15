https://ria.ru/20230915/avtonomiya-1896556745.html

У обвиненного в госизмене депутата Рады нашли концепцию автономии Донбасса

У обвиненного в госизмене депутата Рады нашли концепцию автономии Донбасса - РИА Новости, 15.09.2023

У обвиненного в госизмене депутата Рады нашли концепцию автономии Донбасса

Документ о предоставлении автономии Донбассу нашли при обыске у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, обвиняемого в государственной измене, передает издание... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:21

2023-09-15T15:21

2023-09-15T16:35

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донбасс

луганская область

сергей лещенко

владимир зеленский

нестор шуфрич

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Документ о предоставлении автономии Донбассу нашли при обыске у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, обвиняемого в государственной измене, передает издание "Думская". Как уточняется, речь идет о "Концепции обустройства системы государственной власти и органов самоуправления для Донецкой и Луганской областей на основании принципов суверенитета, территориальной целостности и единства страны". Документ датируется 15 июля 2014 года, на нем стоят подписи Шуфрича и оппозиционного политика Виктора Медведчука. Инициатива предлагает "переформатировать" указанные регионы в Донецкий и Луганский края и наделить их правом самоуправления, а также учредить там новые правительство и парламент и позволить им проводить выборы и референдумы.Ранее сегодня советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко сообщил, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в госизмене депутату Верховной рады Нестору Шуфричу. Его избрали в парламент от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которую впоследствии запретили в стране. По данным местных СМИ, к депутату с обысками пришли сотрудники СБУ, которые обнаружили, в частности, советские медали с георгиевскими лентами, а также кители и удостоверения.

https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html

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