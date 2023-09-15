Рейтинг@Mail.ru
Финляндия запретит въезд легковых автомобилей из России - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 15.09.2023 (обновлено: 14:35 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/avtomobili-1896520242.html
Финляндия запретит въезд легковых автомобилей из России
Финляндия запретит въезд легковых автомобилей из России - РИА Новости, 15.09.2023
Финляндия запретит въезд легковых автомобилей из России
Финляндия запретит въезд легковых автомобилей из России кроме некоторых исключений, заявила глава МИД страны Элина Валтонен на пресс-брифинге. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:37
2023-09-15T14:35
финляндия
россия
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49923/90/499239001_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_3f7349f9be193adf5d3438f85f09582e.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен — РИА Новости. Финляндия запретит въезд легковых автомобилей из России кроме некоторых исключений, заявила глава МИД страны Элина Валтонен на пресс-брифинге."Финляндия вводит запрет на ввоз сегодня в полночь", — сказала она.После этого ввезти в республику автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей и дипломаты. Также ввезти машину можно будет по гуманитарным соображениям.На этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Соответственно, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Из текста формально следует, что под запрет также попадают и многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены.При этом в ЕК указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.Постоянное представительство Москвы при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы государств объединения начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.
https://ria.ru/20230913/estoniya-1896092616.html
https://ria.ru/20230911/khelsinki-1895623212.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49923/90/499239001_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_3197c4899442a4f653a6d2e616266a84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, санкции в отношении россии, в мире
Финляндия, Россия, Санкции в отношении России, В мире
Финляндия запретит въезд легковых автомобилей из России

Финляндия запретит въезд легковых авто из России, кроме некоторых исключений

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкГосударственные пункты пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа"
Государственные пункты пропуска Брусничное и Нуйямаа - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в медиабанк
Государственные пункты пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа". Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен — РИА Новости. Финляндия запретит въезд легковых автомобилей из России кроме некоторых исключений, заявила глава МИД страны Элина Валтонен на пресс-брифинге.
«
"Финляндия вводит запрет на ввоз сегодня в полночь", — сказала она.
После этого ввезти в республику автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей и дипломаты. Также ввезти машину можно будет по гуманитарным соображениям.
На этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва.
Автомобили в пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Эстония разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами
13 сентября, 13:30
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Соответственно, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
Из текста формально следует, что под запрет также попадают и многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены.
При этом в ЕК указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.
Постоянное представительство Москвы при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы государств объединения начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Правительство Финляндии ужесточит выдачу ВНЖ иностранным студентам
11 сентября, 16:56
 
ФинляндияРоссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала