https://ria.ru/20230915/avtomobili-1896520242.html

Финляндия запретит въезд легковых автомобилей из России

Финляндия запретит въезд легковых автомобилей из России - РИА Новости, 15.09.2023

Финляндия запретит въезд легковых автомобилей из России

Финляндия запретит въезд легковых автомобилей из России кроме некоторых исключений, заявила глава МИД страны Элина Валтонен на пресс-брифинге. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:37

2023-09-15T13:37

2023-09-15T14:35

финляндия

россия

санкции в отношении россии

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен — РИА Новости. Финляндия запретит въезд легковых автомобилей из России кроме некоторых исключений, заявила глава МИД страны Элина Валтонен на пресс-брифинге."Финляндия вводит запрет на ввоз сегодня в полночь", — сказала она.После этого ввезти в республику автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей и дипломаты. Также ввезти машину можно будет по гуманитарным соображениям.На этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Соответственно, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Из текста формально следует, что под запрет также попадают и многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены.При этом в ЕК указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.Постоянное представительство Москвы при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы государств объединения начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.

https://ria.ru/20230913/estoniya-1896092616.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финляндия, россия, санкции в отношении россии, в мире