https://ria.ru/20230915/avto-1896557646.html

Финляндия будет контролировать въезд российских авто на границе с Норвегией

Финляндия будет контролировать въезд российских авто на границе с Норвегией - РИА Новости, 15.09.2023

Финляндия будет контролировать въезд российских авто на границе с Норвегией

Таможня Финляндии будет контролировать ввоз легковых автомобилей, зарегистрированных в России, не только на российской, но и на финско-норвежской границе, так... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:25

2023-09-15T15:25

2023-09-15T15:46

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. Таможня Финляндии будет контролировать ввоз легковых автомобилей, зарегистрированных в России, не только на российской, но и на финско-норвежской границе, так как Норвегия не входит в Евросоюз, заявил руководитель департамента контроля таможни Финляндии Сами Ракшит."В Финляндии таможня контролирует ввоз автомобилей, зарегистрированных в России, не только на восточной (российской), но и на норвежской границе, поскольку Норвегия не входит в ЕС, а санкции запрещают ввоз автомобилей в ЕС",- приводятся в пресс-релизе таможни Финляндии слова Ракшита.Финляндия с полуночи 16 сентября присоединится к аналогичным решениям Эстонии, Латвии и Литвы и запретит въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Исключения коснутся автомобилей граждан ЕС, постоянно проживающих в России, членов их семей, дипломатов и лиц, направляющихся в ЕС по гуманитарным причинам.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

https://ria.ru/20230912/zapret-1895708704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, норвегия, россия, новости - туризм