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Финляндия будет контролировать въезд российских авто на границе с Норвегией - РИА Новости, 15.09.2023
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Туризм
 
15:25 15.09.2023 (обновлено: 15:46 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/avto-1896557646.html
Финляндия будет контролировать въезд российских авто на границе с Норвегией
Финляндия будет контролировать въезд российских авто на границе с Норвегией - РИА Новости, 15.09.2023
Финляндия будет контролировать въезд российских авто на границе с Норвегией
Таможня Финляндии будет контролировать ввоз легковых автомобилей, зарегистрированных в России, не только на российской, но и на финско-норвежской границе, так... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:25
2023-09-15T15:46
туризм
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финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. Таможня Финляндии будет контролировать ввоз легковых автомобилей, зарегистрированных в России, не только на российской, но и на финско-норвежской границе, так как Норвегия не входит в Евросоюз, заявил руководитель департамента контроля таможни Финляндии Сами Ракшит."В Финляндии таможня контролирует ввоз автомобилей, зарегистрированных в России, не только на восточной (российской), но и на норвежской границе, поскольку Норвегия не входит в ЕС, а санкции запрещают ввоз автомобилей в ЕС",- приводятся в пресс-релизе таможни Финляндии слова Ракшита.Финляндия с полуночи 16 сентября присоединится к аналогичным решениям Эстонии, Латвии и Литвы и запретит въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Исключения коснутся автомобилей граждан ЕС, постоянно проживающих в России, членов их семей, дипломатов и лиц, направляющихся в ЕС по гуманитарным причинам.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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в мире, финляндия, норвегия, россия, новости - туризм
Туризм, В мире, Финляндия, Норвегия, Россия, Новости - Туризм
Финляндия будет контролировать въезд российских авто на границе с Норвегией

Финляндия будет контролировать въезд российских авто и на границе с Норвегией

© Fotolia / mmuenzlФлаг на норвежской границе
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Fotolia / mmuenzl
Флаг на норвежской границе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. Таможня Финляндии будет контролировать ввоз легковых автомобилей, зарегистрированных в России, не только на российской, но и на финско-норвежской границе, так как Норвегия не входит в Евросоюз, заявил руководитель департамента контроля таможни Финляндии Сами Ракшит.
"В Финляндии таможня контролирует ввоз автомобилей, зарегистрированных в России, не только на восточной (российской), но и на норвежской границе, поскольку Норвегия не входит в ЕС, а санкции запрещают ввоз автомобилей в ЕС",- приводятся в пресс-релизе таможни Финляндии слова Ракшита.
Финляндия с полуночи 16 сентября присоединится к аналогичным решениям Эстонии, Латвии и Литвы и запретит въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Исключения коснутся автомобилей граждан ЕС, постоянно проживающих в России, членов их семей, дипломатов и лиц, направляющихся в ЕС по гуманитарным причинам.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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