Финляндия будет контролировать въезд российских авто на границе с Норвегией
Финляндия будет контролировать въезд российских авто и на границе с Норвегией
Флаг на норвежской границе. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. Таможня Финляндии будет контролировать ввоз легковых автомобилей, зарегистрированных в России, не только на российской, но и на финско-норвежской границе, так как Норвегия не входит в Евросоюз, заявил руководитель департамента контроля таможни Финляндии Сами Ракшит.
"В Финляндии таможня контролирует ввоз автомобилей, зарегистрированных в России, не только на восточной (российской), но и на норвежской границе, поскольку Норвегия не входит в ЕС, а санкции запрещают ввоз автомобилей в ЕС",- приводятся в пресс-релизе таможни Финляндии слова Ракшита.
Финляндия с полуночи 16 сентября присоединится к аналогичным решениям Эстонии, Латвии и Литвы и запретит въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Исключения коснутся автомобилей граждан ЕС, постоянно проживающих в России, членов их семей, дипломатов и лиц, направляющихся в ЕС по гуманитарным причинам.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.