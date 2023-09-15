https://ria.ru/20230915/aviatsiya-1896441324.html
Авиация ЦВО уничтожила на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Авиация ЦВО уничтожила на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023
Авиация ЦВО уничтожила на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Экипажи штурмовиков СУ-25СМ Центрального военного округа уничтожили неуправляемыми авиационными ракетами украинский опорный пункт на краснолиманском... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T05:06
2023-09-15T05:06
2023-09-15T09:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-25см
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Экипажи штурмовиков СУ-25СМ Центрального военного округа уничтожили неуправляемыми авиационными ракетами украинский опорный пункт на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа выполнили боевую задачу по уничтожению опорного пункта ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении", - сообщили в МО РФ. Как сообщает ведомство, удар выполнялся снарядами осколочно-фугасного типа, позволяющими эффективно поражать площадные цели, живую силу, а также уничтожать легкие укрепления противника.
https://ria.ru/20230915/plennye-1896446284.html
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Уничтожение штурмовиками СУ-25СМ опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи штурмовиков СУ-25СМ Центрального военного округа уничтожили НАРами (неуправляемыми авиационными ракетами) украинский опорный пункт на Краснолиманском направлении.
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россия, вооруженные силы украины, су-25см
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25СМ
Авиация ЦВО уничтожила на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Экипажи СУ-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ