https://ria.ru/20230915/aviatsiya-1896436330.html

Авиация Балтийского флота отработала нанесение ракетно-бомбовых ударов

Авиация Балтийского флота отработала нанесение ракетно-бомбовых ударов - РИА Новости, 15.09.2023

Авиация Балтийского флота отработала нанесение ракетно-бомбовых ударов

Летчики морской авиации Балтийского флота отработали вопросы практического бомбометания и нанесения ракетных ударов по полигону в Калининградской области,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T02:25

2023-09-15T02:25

2023-09-15T02:25

калининградская область

су-24м

су-27

безопасность

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Летчики морской авиации Балтийского флота отработали вопросы практического бомбометания и нанесения ракетных ударов по полигону в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. "В рамках планового учения флотского авиасоединения летчики морской авиации Балтийского флота отработали вопросы практического бомбометания и нанесения ракетных ударов по полигону в Калининградской области. Экипажи бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ2 морской авиации флота отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов авиационными средствами поражения по наземным целям в светлое и темное время суток", - сообщили в пресс-службе. На флоте отметили, что пилоты выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, нанесли ракетные удары и провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим аэродромы, живую силу и технику условного противника. Уточняется, что упражнения выполнялись на высотах от 200 метров до 1 километра с применением авиабомб и неуправляемых авиационных ракет по мишенному полю на авиационном полигоне. Кроме того, в рамках полетных заданий летчики сверхзвуковых тяжёлых истребителей четвёртого поколения Су-27 отработали задачи обнаружения и уничтожения мишеней, имитирующих аэродромную технику условного противника с использованием пушечного вооружения как одиночно, так и в составе пары. "За время учения было совершено свыше 20 самолетовылетов на применение авиационных средств поражения. В плановом мероприятии боевой подготовки приняли участие более 100 военнослужащих, задействовано до 20 самолетов, а также порядка 20 единиц специальной военной техники", - добавили на флоте.

https://ria.ru/20230520/ukraina-1873095135.html

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калининградская область, су-24м, су-27, безопасность