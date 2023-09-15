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Авиация Балтийского флота отработала нанесение ракетно-бомбовых ударов - РИА Новости, 15.09.2023
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02:25 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/aviatsiya-1896436330.html
Авиация Балтийского флота отработала нанесение ракетно-бомбовых ударов
Авиация Балтийского флота отработала нанесение ракетно-бомбовых ударов - РИА Новости, 15.09.2023
Авиация Балтийского флота отработала нанесение ракетно-бомбовых ударов
Летчики морской авиации Балтийского флота отработали вопросы практического бомбометания и нанесения ракетных ударов по полигону в Калининградской области,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T02:25
2023-09-15T02:25
калининградская область
су-24м
су-27
безопасность
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Летчики морской авиации Балтийского флота отработали вопросы практического бомбометания и нанесения ракетных ударов по полигону в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. "В рамках планового учения флотского авиасоединения летчики морской авиации Балтийского флота отработали вопросы практического бомбометания и нанесения ракетных ударов по полигону в Калининградской области. Экипажи бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ2 морской авиации флота отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов авиационными средствами поражения по наземным целям в светлое и темное время суток", - сообщили в пресс-службе. На флоте отметили, что пилоты выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, нанесли ракетные удары и провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим аэродромы, живую силу и технику условного противника. Уточняется, что упражнения выполнялись на высотах от 200 метров до 1 километра с применением авиабомб и неуправляемых авиационных ракет по мишенному полю на авиационном полигоне. Кроме того, в рамках полетных заданий летчики сверхзвуковых тяжёлых истребителей четвёртого поколения Су-27 отработали задачи обнаружения и уничтожения мишеней, имитирующих аэродромную технику условного противника с использованием пушечного вооружения как одиночно, так и в составе пары. "За время учения было совершено свыше 20 самолетовылетов на применение авиационных средств поражения. В плановом мероприятии боевой подготовки приняли участие более 100 военнослужащих, задействовано до 20 самолетов, а также порядка 20 единиц специальной военной техники", - добавили на флоте.
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калининградская область, су-24м, су-27, безопасность
Калининградская область, Су-24М, Су-27, Безопасность
Авиация Балтийского флота отработала нанесение ракетно-бомбовых ударов

Летчики Балтфлота отработали под Калининградом нанесение ракетно-бомбовых ударов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкИстребители Су-27
Истребители Су-27 - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Летчики морской авиации Балтийского флота отработали вопросы практического бомбометания и нанесения ракетных ударов по полигону в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
«
"В рамках планового учения флотского авиасоединения летчики морской авиации Балтийского флота отработали вопросы практического бомбометания и нанесения ракетных ударов по полигону в Калининградской области. Экипажи бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ2 морской авиации флота отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов авиационными средствами поражения по наземным целям в светлое и темное время суток", - сообщили в пресс-службе.
На флоте отметили, что пилоты выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, нанесли ракетные удары и провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим аэродромы, живую силу и технику условного противника. Уточняется, что упражнения выполнялись на высотах от 200 метров до 1 километра с применением авиабомб и неуправляемых авиационных ракет по мишенному полю на авиационном полигоне.
Кроме того, в рамках полетных заданий летчики сверхзвуковых тяжёлых истребителей четвёртого поколения Су-27 отработали задачи обнаружения и уничтожения мишеней, имитирующих аэродромную технику условного противника с использованием пушечного вооружения как одиночно, так и в составе пары.
"За время учения было совершено свыше 20 самолетовылетов на применение авиационных средств поражения. В плановом мероприятии боевой подготовки приняли участие более 100 военнослужащих, задействовано до 20 самолетов, а также порядка 20 единиц специальной военной техники", - добавили на флоте.
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