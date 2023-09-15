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В МЧС спрогнозировали рост числа аварий на объектах ЖКХ в сентябре - РИА Новости, 15.09.2023
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03:00 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/avarii-1896437160.html
В МЧС спрогнозировали рост числа аварий на объектах ЖКХ в сентябре
В МЧС спрогнозировали рост числа аварий на объектах ЖКХ в сентябре - РИА Новости, 15.09.2023
В МЧС спрогнозировали рост числа аварий на объектах ЖКХ в сентябре
Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства прогнозируются в сентябре в регионах России в результате гидравлических ударов после начала отопительного... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T03:00
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россия
внии гочс
жкх
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства прогнозируются в сентябре в регионах России в результате гидравлических ударов после начала отопительного сезона, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Учёные института отмечают, что в сентябре на большей части страны начнётся отопительный сезон, подготовка к которому продолжается. "С началом этого периода повышаются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ, в том числе в результате гидравлических ударов, и в первую очередь на системах отопления", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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россия, внии гочс, жкх
Россия, ВНИИ ГОЧС, ЖКХ
В МЧС спрогнозировали рост числа аварий на объектах ЖКХ в сентябре

ВНИИ ГОЧС: регионам грозят аварии на объектах ЖКХ из-за гидравлических ударов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудник ЖКХ
Сотрудник ЖКХ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудник ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства прогнозируются в сентябре в регионах России в результате гидравлических ударов после начала отопительного сезона, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Учёные института отмечают, что в сентябре на большей части страны начнётся отопительный сезон, подготовка к которому продолжается.
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"С началом этого периода повышаются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ, в том числе в результате гидравлических ударов, и в первую очередь на системах отопления", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
 
РоссияВНИИ ГОЧСЖКХ
 
 
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