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В МЧС спрогнозировали рост числа аварий на объектах ЖКХ в сентябре
В МЧС спрогнозировали рост числа аварий на объектах ЖКХ в сентябре - РИА Новости, 15.09.2023
В МЧС спрогнозировали рост числа аварий на объектах ЖКХ в сентябре
Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства прогнозируются в сентябре в регионах России в результате гидравлических ударов после начала отопительного... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T03:00
2023-09-15T03:00
2023-09-15T03:00
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства прогнозируются в сентябре в регионах России в результате гидравлических ударов после начала отопительного сезона, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Учёные института отмечают, что в сентябре на большей части страны начнётся отопительный сезон, подготовка к которому продолжается. "С началом этого периода повышаются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ, в том числе в результате гидравлических ударов, и в первую очередь на системах отопления", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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россия, внии гочс, жкх
В МЧС спрогнозировали рост числа аварий на объектах ЖКХ в сентябре
ВНИИ ГОЧС: регионам грозят аварии на объектах ЖКХ из-за гидравлических ударов