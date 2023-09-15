https://ria.ru/20230915/avarii-1896437160.html

В МЧС спрогнозировали рост числа аварий на объектах ЖКХ в сентябре

В МЧС спрогнозировали рост числа аварий на объектах ЖКХ в сентябре - РИА Новости, 15.09.2023

В МЧС спрогнозировали рост числа аварий на объектах ЖКХ в сентябре

Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства прогнозируются в сентябре в регионах России в результате гидравлических ударов после начала отопительного... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T03:00

2023-09-15T03:00

2023-09-15T03:00

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жкх

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства прогнозируются в сентябре в регионах России в результате гидравлических ударов после начала отопительного сезона, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Учёные института отмечают, что в сентябре на большей части страны начнётся отопительный сезон, подготовка к которому продолжается. "С началом этого периода повышаются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ, в том числе в результате гидравлических ударов, и в первую очередь на системах отопления", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230912/pogoda-1895705626.html

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россия, внии гочс, жкх