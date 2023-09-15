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Россия рассматривает разные варианты урегулирования между Баку и Ереваном - РИА Новости, 15.09.2023
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12:46 15.09.2023 (обновлено: 12:48 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/armeniya-1896502663.html
Россия рассматривает разные варианты урегулирования между Баку и Ереваном
Россия рассматривает разные варианты урегулирования между Баку и Ереваном - РИА Новости, 15.09.2023
Россия рассматривает разные варианты урегулирования между Баку и Ереваном
Россия будет последовательно работать с Баку и Ереваном, недавно поступила первая партия гуманитарного груза, которая была организована благодаря усилиям... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:46
2023-09-15T12:48
россия
безопасность
армения
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия будет последовательно работать с Баку и Ереваном, недавно поступила первая партия гуманитарного груза, которая была организована благодаря усилиям российской стороны, обсуждаются разные варианты урегулирования ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно, собственно, поступила первая партия гуманитарного груза, гуманитарной помощи, которая была организована благодаря усилиям российской стороны. Сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются со сторонами, эту работу мы продолжим", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230914/karabakh-1896336260.html
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россия, безопасность, армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Россия, Безопасность, Армения, Азербайджан, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Россия рассматривает разные варианты урегулирования между Баку и Ереваном

Песков: Россия продолжит последовательную работу с Арменией и Азербайджаном

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия будет последовательно работать с Баку и Ереваном, недавно поступила первая партия гуманитарного груза, которая была организована благодаря усилиям российской стороны, обсуждаются разные варианты урегулирования ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно, собственно, поступила первая партия гуманитарного груза, гуманитарной помощи, которая была организована благодаря усилиям российской стороны. Сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются со сторонами, эту работу мы продолжим", - сказал Песков журналистам.
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РоссияБезопасностьАрменияАзербайджанУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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