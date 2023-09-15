https://ria.ru/20230915/armeniya-1896502663.html
Россия рассматривает разные варианты урегулирования между Баку и Ереваном
Россия рассматривает разные варианты урегулирования между Баку и Ереваном - РИА Новости, 15.09.2023
Россия рассматривает разные варианты урегулирования между Баку и Ереваном
Россия будет последовательно работать с Баку и Ереваном, недавно поступила первая партия гуманитарного груза, которая была организована благодаря усилиям... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:46
2023-09-15T12:46
2023-09-15T12:48
россия
безопасность
армения
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия будет последовательно работать с Баку и Ереваном, недавно поступила первая партия гуманитарного груза, которая была организована благодаря усилиям российской стороны, обсуждаются разные варианты урегулирования ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно, собственно, поступила первая партия гуманитарного груза, гуманитарной помощи, которая была организована благодаря усилиям российской стороны. Сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются со сторонами, эту работу мы продолжим", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Россия, Безопасность, Армения, Азербайджан, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Россия рассматривает разные варианты урегулирования между Баку и Ереваном
Песков: Россия продолжит последовательную работу с Арменией и Азербайджаном
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия будет последовательно работать с Баку и Ереваном, недавно поступила первая партия гуманитарного груза, которая была организована благодаря усилиям российской стороны, обсуждаются разные варианты урегулирования ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно, собственно, поступила первая партия гуманитарного груза, гуманитарной помощи, которая была организована благодаря усилиям российской стороны. Сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются со сторонами, эту работу мы продолжим", - сказал Песков журналистам.
Сенатор заявил, что российские миротворцы в Карабахе совершили подвиг