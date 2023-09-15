https://ria.ru/20230915/armeniya-1896502663.html

Россия рассматривает разные варианты урегулирования между Баку и Ереваном

Россия рассматривает разные варианты урегулирования между Баку и Ереваном - РИА Новости, 15.09.2023

Россия рассматривает разные варианты урегулирования между Баку и Ереваном

Россия будет последовательно работать с Баку и Ереваном, недавно поступила первая партия гуманитарного груза, которая была организована благодаря усилиям... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:46

2023-09-15T12:46

2023-09-15T12:48

россия

безопасность

армения

азербайджан

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия будет последовательно работать с Баку и Ереваном, недавно поступила первая партия гуманитарного груза, которая была организована благодаря усилиям российской стороны, обсуждаются разные варианты урегулирования ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно, собственно, поступила первая партия гуманитарного груза, гуманитарной помощи, которая была организована благодаря усилиям российской стороны. Сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются со сторонами, эту работу мы продолжим", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230914/karabakh-1896336260.html

россия

армения

азербайджан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе