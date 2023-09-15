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Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией - РИА Новости, 15.09.2023
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03:43 15.09.2023 (обновлено: 11:51 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/argentina-1896438283.html
Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией
Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией - РИА Новости, 15.09.2023
Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией
Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей заявил, что в случае победы на выборах не будет развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T03:43
2023-09-15T11:51
аргентина
россия
китай
такер карлсон
владимир путин
луис инасиу лула да силва
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей заявил, что в случае победы на выборах не будет развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией.&quot;Я не буду вести бизнес не только с Китаем, я не буду вести бизнес ни с одним коммунистом. Я защитник свободы, мира и демократии. Коммунисты, китайцы к этому не относятся&quot;, — сказал Милей в интервью журналисту Такеру Карлсону, упомянув при этом президента России Владимира Путина и его бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву."Мы как государство не будем продвигать никаких действий ни с коммунистами, ни с социалистами. Это не значит, что аргентинцы не могут торговать с ними. Если они хотят торговать с Китаем, Россией, Бразилией, это их проблема", — добавил он. В настоящее время Китай и Бразилия являются одними из крупнейших торговых партнеров Аргентины. Милей одержал неожиданную победу на праймериз 13 августа. Кандидат планирует провести радикальные реформы в стране. Для решения экономических проблем Аргентины он предлагает упразднить Центральный банк, отказаться от национальной валюты и перевести страну на доллары. Ранее по этому пути пошли Эквадор и Сальвадор. Кроме того, Милей планирует приватизацию госкомпаний, включая сферу образования и здравоохранения. Выборы президента намечены на 22 октября.
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аргентина, россия, китай, такер карлсон, владимир путин, луис инасиу лула да силва
Аргентина, Россия, Китай, Такер Карлсон, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва
Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией

Кандидат в президенты Аргентины Милей пообещал не развивать отношения с Россией

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей заявил, что в случае победы на выборах не будет развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией.
«

"Я не буду вести бизнес не только с Китаем, я не буду вести бизнес ни с одним коммунистом. Я защитник свободы, мира и демократии. Коммунисты, китайцы к этому не относятся", — сказал Милей в интервью журналисту Такеру Карлсону, упомянув при этом президента России Владимира Путина и его бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву.

"Мы как государство не будем продвигать никаких действий ни с коммунистами, ни с социалистами. Это не значит, что аргентинцы не могут торговать с ними. Если они хотят торговать с Китаем, Россией, Бразилией, это их проблема", — добавил он.
В настоящее время Китай и Бразилия являются одними из крупнейших торговых партнеров Аргентины.
Милей одержал неожиданную победу на праймериз 13 августа. Кандидат планирует провести радикальные реформы в стране. Для решения экономических проблем Аргентины он предлагает упразднить Центральный банк, отказаться от национальной валюты и перевести страну на доллары. Ранее по этому пути пошли Эквадор и Сальвадор. Кроме того, Милей планирует приватизацию госкомпаний, включая сферу образования и здравоохранения. Выборы президента намечены на 22 октября.
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