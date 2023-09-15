https://ria.ru/20230915/argentina-1896438283.html

Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией

Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией - РИА Новости, 15.09.2023

Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией

Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей заявил, что в случае победы на выборах не будет развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T03:43

2023-09-15T03:43

2023-09-15T11:51

аргентина

россия

китай

такер карлсон

владимир путин

луис инасиу лула да силва

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей заявил, что в случае победы на выборах не будет развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией."Я не буду вести бизнес не только с Китаем, я не буду вести бизнес ни с одним коммунистом. Я защитник свободы, мира и демократии. Коммунисты, китайцы к этому не относятся", — сказал Милей в интервью журналисту Такеру Карлсону, упомянув при этом президента России Владимира Путина и его бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву."Мы как государство не будем продвигать никаких действий ни с коммунистами, ни с социалистами. Это не значит, что аргентинцы не могут торговать с ними. Если они хотят торговать с Китаем, Россией, Бразилией, это их проблема", — добавил он. В настоящее время Китай и Бразилия являются одними из крупнейших торговых партнеров Аргентины. Милей одержал неожиданную победу на праймериз 13 августа. Кандидат планирует провести радикальные реформы в стране. Для решения экономических проблем Аргентины он предлагает упразднить Центральный банк, отказаться от национальной валюты и перевести страну на доллары. Ранее по этому пути пошли Эквадор и Сальвадор. Кроме того, Милей планирует приватизацию госкомпаний, включая сферу образования и здравоохранения. Выборы президента намечены на 22 октября.

https://ria.ru/20230811/konflikty-1889525254.html

аргентина

россия

китай

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аргентина, россия, китай, такер карлсон, владимир путин, луис инасиу лула да силва