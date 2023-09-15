https://ria.ru/20230915/argentina-1896438283.html
Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией
Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией - РИА Новости, 15.09.2023
Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией
Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей заявил, что в случае победы на выборах не будет развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T03:43
2023-09-15T03:43
2023-09-15T11:51
аргентина
россия
китай
такер карлсон
владимир путин
луис инасиу лула да силва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896482428_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_cadf0d615ad90a06cbd1cffc8ebd029b.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей заявил, что в случае победы на выборах не будет развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией."Я не буду вести бизнес не только с Китаем, я не буду вести бизнес ни с одним коммунистом. Я защитник свободы, мира и демократии. Коммунисты, китайцы к этому не относятся", — сказал Милей в интервью журналисту Такеру Карлсону, упомянув при этом президента России Владимира Путина и его бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву."Мы как государство не будем продвигать никаких действий ни с коммунистами, ни с социалистами. Это не значит, что аргентинцы не могут торговать с ними. Если они хотят торговать с Китаем, Россией, Бразилией, это их проблема", — добавил он. В настоящее время Китай и Бразилия являются одними из крупнейших торговых партнеров Аргентины. Милей одержал неожиданную победу на праймериз 13 августа. Кандидат планирует провести радикальные реформы в стране. Для решения экономических проблем Аргентины он предлагает упразднить Центральный банк, отказаться от национальной валюты и перевести страну на доллары. Ранее по этому пути пошли Эквадор и Сальвадор. Кроме того, Милей планирует приватизацию госкомпаний, включая сферу образования и здравоохранения. Выборы президента намечены на 22 октября.
https://ria.ru/20230811/konflikty-1889525254.html
аргентина
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896482428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad5079536a2f63df2813b998bbfa4a91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, россия, китай, такер карлсон, владимир путин, луис инасиу лула да силва
Аргентина, Россия, Китай, Такер Карлсон, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва
Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией
Кандидат в президенты Аргентины Милей пообещал не развивать отношения с Россией