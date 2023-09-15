https://ria.ru/20230915/antonov-1896439314.html

Антонов: санкции США не вынудят Россию перестать защищать свои интересы

Антонов: санкции США не вынудят Россию перестать защищать свои интересы - РИА Новости, 15.09.2023

Антонов: санкции США не вынудят Россию перестать защищать свои интересы

США следует понять, что раскручивание санкционной спирали никуда не ведет и Москва не откажется от защиты своих интересов, заявил в четверг посол РФ в... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T04:07

2023-09-15T04:07

2023-09-15T04:07

россия

сша

вашингтон (штат)

анатолий антонов

брикс

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США следует понять, что раскручивание санкционной спирали никуда не ведет и Москва не откажется от защиты своих интересов, заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый пакет американских санкций. "Вашингтону пора бы уже понять, что раскручивание санкционной спирали - дорога в никуда. Наша страна никогда не откажется от защиты своих национальных интересов, будет твердо отстаивать принципы равноправия и неделимости безопасности в международных отношениях. Как показали недавние саммиты "Россия-Африка", БРИКС и "Группы двадцати", в этом деле у нас немало сторонников и единомышленников", - сказал Антонов в ответ на просьбу оценить новый виток антироссийских мер, затронувших 24 лица и почти 150 компаний. По словам Антонова, Вашингтон вновь "пустился в санкционную прыть в надежде обрушить" российскую экономику. "То ли от отчаяния, то ли из-за иллюзий американские власти фанатично изобретают дополнительные способы нанесения урона нашей стране", - отметил он. Как напомнил глава российской дипмиссии, РФ "уже обложена тысячами односторонних рестрикций", однако и это не помогло обрушить ее экономику вопреки ожиданиям Запада. "Об этом неудобном для американских властей факте говорят не только текущие оценки Бреттон-Вудских институтов, но и их дальнейшие прогнозы. Даже близкие к Белому дому журналисты с досадой указывают на то, что российская экономика уверенно стоит на ногах, несмотря на все попытки блицкригов", - добавил в заключение посол РФ в США.

https://ria.ru/20230914/antonov-1896233256.html

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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, брикс