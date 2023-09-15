https://ria.ru/20230915/altay-1896471881.html

Экспедиция по изучению снежного барса стартует на Алтае 18 сентября

Экспедиция по изучению снежного барса стартует на Алтае 18 сентября - РИА Новости, 15.09.2023

Экспедиция по изучению снежного барса стартует на Алтае 18 сентября

Старт Международной экспедиции по изучению снежного барса на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай будет дан 18 сентября в 14:00 в визит-центре Национального... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:58

2023-09-15T10:58

2023-09-15T12:22

республика алтай

республика тыва

россия

николай дроздов

константин хабенский

русское географическое общество

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Старт Международной экспедиции по изучению снежного барса на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай будет дан 18 сентября в 14:00 в визит-центре Национального парка "Сайлюгемский", сообщает пресс-служба Межрегиональной Ассоциации "Ирбис". Международная экспедиция при поддержке Межрегиональной Ассоциации "Ирбис" пройдет с 19 по 27 сентября. В 2023 году в регионе было учтено 39 снежных барсов, из них 20 - в границах нацпарка "Сайлюгемский". В прошлом году на Алтае подтвердили присутствие 13 особей барса. Ученые из Монголии, Киргизии совместно с российскими экспертами из регионов обитания ирбиса в России - Национальный парк "Сайлюгемский", Саяно-Шушенский заповедник (Красноярский край), дирекция ООПТ Алтая (Республика Алтай), региональная общественная экологическая организация "Азия-Ир Ирбис" (Иркутская область и Республика Бурятия), заповедник "Убсунурская котловина" (Республика Тыва) – проведут обмен опытом, обследуют места обитания снежного барса, проверят установленные и установят новые автоматические камеры, соберут материал для молекулярно-генетического анализа.В материале уточняется, что уже в октябре будут объявлены результаты экспедиции. К этому времени будет проведен анализ образцов, следов и кадров фотоловушек. Ученые за время экспедиции встретятся с местным населением и скотоводами для пропаганды природоохранной деятельности и важности сохранения снежного барса в России. В последнее время участились случаи нападения ирбисов на домашний скот. Только в этом году Межрегиональная ассоциация "Ирбис" компенсировала скотоводу в Республике Алтай потерю 27 баранов. Заповеднику "Убсунурская котловина" (Республика Тыва) перечислила средства для создания компенсационного стада, чтобы возмещать ущерб от будущих нападений редкого хищника, пишет пресс-служба. После официального старта открытия экспедиции Межрегиональная Ассоциация "Ирбис" в торжественной обстановке вручит представителям заповедников фотоловушки и их комплектующие, обмундирование, оборудование (бинокли, рации, палатки и т.д.) для работы в полевых условиях. Также представители Ассоциации поделятся с участниками опытом уникальных съемок документального фильма об ирбисе "Хозяин Алтайских Гор", который снимали три года. Фильм озвучивают известный российский ученый и телеведущий Николай Дроздов и актер театра и кино Константин Хабенский. Межрегиональная Ассоциация "Ирбис" была создана в июне 2021 года для сохранения двух приоритетных для России видов животных: снежного барса (ирбиса) и алтайского горного барана (аргали). Председатель Общего собрания - Узденов Али Муссаевич - член Русского географического общества, председатель Ассоциации "Живая природа степи", председатель общего собрания попечительского совета Национального парка "Сайлюгемский", учредитель и попечитель Центра поддержания популяции кабарги "АлтайЭкосфера".

https://ria.ru/20230822/zhivotnovodstvo-1891555565.html

https://ria.ru/20230717/avtobusy-1884697651.html

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Артем Смирнов

республика алтай, республика тыва, россия, николай дроздов, константин хабенский, русское географическое общество