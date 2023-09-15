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Экспедиция по изучению снежного барса стартует на Алтае 18 сентября - РИА Новости, 15.09.2023
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10:58 15.09.2023 (обновлено: 12:22 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/altay-1896471881.html
Экспедиция по изучению снежного барса стартует на Алтае 18 сентября
Экспедиция по изучению снежного барса стартует на Алтае 18 сентября - РИА Новости, 15.09.2023
Экспедиция по изучению снежного барса стартует на Алтае 18 сентября
Старт Международной экспедиции по изучению снежного барса на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай будет дан 18 сентября в 14:00 в визит-центре Национального... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:58
2023-09-15T12:22
республика алтай
республика тыва
россия
николай дроздов
константин хабенский
русское географическое общество
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Старт Международной экспедиции по изучению снежного барса на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай будет дан 18 сентября в 14:00 в визит-центре Национального парка "Сайлюгемский", сообщает пресс-служба Межрегиональной Ассоциации "Ирбис". Международная экспедиция при поддержке Межрегиональной Ассоциации "Ирбис" пройдет с 19 по 27 сентября. В 2023 году в регионе было учтено 39 снежных барсов, из них 20 - в границах нацпарка "Сайлюгемский". В прошлом году на Алтае подтвердили присутствие 13 особей барса. Ученые из Монголии, Киргизии совместно с российскими экспертами из регионов обитания ирбиса в России - Национальный парк "Сайлюгемский", Саяно-Шушенский заповедник (Красноярский край), дирекция ООПТ Алтая (Республика Алтай), региональная общественная экологическая организация "Азия-Ир Ирбис" (Иркутская область и Республика Бурятия), заповедник "Убсунурская котловина" (Республика Тыва) – проведут обмен опытом, обследуют места обитания снежного барса, проверят установленные и установят новые автоматические камеры, соберут материал для молекулярно-генетического анализа.В материале уточняется, что уже в октябре будут объявлены результаты экспедиции. К этому времени будет проведен анализ образцов, следов и кадров фотоловушек. Ученые за время экспедиции встретятся с местным населением и скотоводами для пропаганды природоохранной деятельности и важности сохранения снежного барса в России. В последнее время участились случаи нападения ирбисов на домашний скот. Только в этом году Межрегиональная ассоциация "Ирбис" компенсировала скотоводу в Республике Алтай потерю 27 баранов. Заповеднику "Убсунурская котловина" (Республика Тыва) перечислила средства для создания компенсационного стада, чтобы возмещать ущерб от будущих нападений редкого хищника, пишет пресс-служба. После официального старта открытия экспедиции Межрегиональная Ассоциация "Ирбис" в торжественной обстановке вручит представителям заповедников фотоловушки и их комплектующие, обмундирование, оборудование (бинокли, рации, палатки и т.д.) для работы в полевых условиях. Также представители Ассоциации поделятся с участниками опытом уникальных съемок документального фильма об ирбисе "Хозяин Алтайских Гор", который снимали три года. Фильм озвучивают известный российский ученый и телеведущий Николай Дроздов и актер театра и кино Константин Хабенский. Межрегиональная Ассоциация "Ирбис" была создана в июне 2021 года для сохранения двух приоритетных для России видов животных: снежного барса (ирбиса) и алтайского горного барана (аргали). Председатель Общего собрания - Узденов Али Муссаевич - член Русского географического общества, председатель Ассоциации "Живая природа степи", председатель общего собрания попечительского совета Национального парка "Сайлюгемский", учредитель и попечитель Центра поддержания популяции кабарги "АлтайЭкосфера".
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республика алтай, республика тыва, россия, николай дроздов, константин хабенский, русское географическое общество
Республика Алтай, Республика Тыва, Россия, Николай Дроздов, Константин Хабенский, Русское географическое общество

Экспедиция по изучению снежного барса стартует на Алтае 18 сентября

© РИА Новости / Максим БлиновСнежный барс
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Снежный барс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Старт Международной экспедиции по изучению снежного барса на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай будет дан 18 сентября в 14:00 в визит-центре Национального парка "Сайлюгемский", сообщает пресс-служба Межрегиональной Ассоциации "Ирбис".
Международная экспедиция при поддержке Межрегиональной Ассоциации "Ирбис" пройдет с 19 по 27 сентября.
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В 2023 году в регионе было учтено 39 снежных барсов, из них 20 - в границах нацпарка "Сайлюгемский". В прошлом году на Алтае подтвердили присутствие 13 особей барса. Ученые из Монголии, Киргизии совместно с российскими экспертами из регионов обитания ирбиса в России - Национальный парк "Сайлюгемский", Саяно-Шушенский заповедник (Красноярский край), дирекция ООПТ Алтая (Республика Алтай), региональная общественная экологическая организация "Азия-Ир Ирбис" (Иркутская область и Республика Бурятия), заповедник "Убсунурская котловина" (Республика Тыва) – проведут обмен опытом, обследуют места обитания снежного барса, проверят установленные и установят новые автоматические камеры, соберут материал для молекулярно-генетического анализа.
В материале уточняется, что уже в октябре будут объявлены результаты экспедиции. К этому времени будет проведен анализ образцов, следов и кадров фотоловушек.
Ученые за время экспедиции встретятся с местным населением и скотоводами для пропаганды природоохранной деятельности и важности сохранения снежного барса в России. В последнее время участились случаи нападения ирбисов на домашний скот. Только в этом году Межрегиональная ассоциация "Ирбис" компенсировала скотоводу в Республике Алтай потерю 27 баранов. Заповеднику "Убсунурская котловина" (Республика Тыва) перечислила средства для создания компенсационного стада, чтобы возмещать ущерб от будущих нападений редкого хищника, пишет пресс-служба.
После официального старта открытия экспедиции Межрегиональная Ассоциация "Ирбис" в торжественной обстановке вручит представителям заповедников фотоловушки и их комплектующие, обмундирование, оборудование (бинокли, рации, палатки и т.д.) для работы в полевых условиях.
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Также представители Ассоциации поделятся с участниками опытом уникальных съемок документального фильма об ирбисе "Хозяин Алтайских Гор", который снимали три года. Фильм озвучивают известный российский ученый и телеведущий Николай Дроздов и актер театра и кино Константин Хабенский.
Межрегиональная Ассоциация "Ирбис" была создана в июне 2021 года для сохранения двух приоритетных для России видов животных: снежного барса (ирбиса) и алтайского горного барана (аргали). Председатель Общего собрания - Узденов Али Муссаевич - член Русского географического общества, председатель Ассоциации "Живая природа степи", председатель общего собрания попечительского совета Национального парка "Сайлюгемский", учредитель и попечитель Центра поддержания популяции кабарги "АлтайЭкосфера".
 
Республика АлтайРеспублика ТываРоссияНиколай ДроздовКонстантин ХабенскийРусское географическое общество
 
 
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