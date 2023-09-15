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"Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств - РИА Новости, 15.09.2023
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10:41 15.09.2023 (обновлено: 10:45 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/al-kaida-1896467824.html
"Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств
"Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств - РИА Новости, 15.09.2023
"Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств
Террористическая группировка "Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств, пишет газета Figaro со ссылкой на заявление сети. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:41
2023-09-15T10:45
в мире
париж
франция
швеция
жеральд дарманен
аль-каида
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Террористическая группировка "Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств, пишет газета Figaro со ссылкой на заявление сети. "Аль-Каида* на Аравийском полуострове" пригрозила атаковать "министерство" в Париже и уничтожить "шведское посольство", - отмечает издание. Отмечается, что угрозы были сделаны на фоне недавних акций по сожжению Корана в Швеции. Эксперт специализирующегося на терроризме аналитического центра также указывает на запрет во Франции ношения мусульманской одежды абайи в школах как на фактор, увеличивающий риск террористической угрозы, пишет Figaro. Газета напоминает, что именно "Аль-Каида* на Аравийском полуострове" взяла на себя ответственность за теракт в редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году. Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил об угрозе терактов в стране, спланированных за рубежом, по типу атак в ноябре 2015 года в Париже, в связи с "меньшим присутствием американцев и французов" в Сахеле, Леванте и Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, париж, франция, швеция, жеральд дарманен, аль-каида
В мире, Париж, Франция, Швеция, Жеральд Дарманен, Аль-Каида
"Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств

Figaro : "Аль-Каида" пригрозила атаковать шведские и французские ведомства

© AP Photo / Aamaq News AgencyБойцы "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена на территории РФ)
Бойцы Исламского государства (террористическая организация, запрещена на территории РФ) - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Aamaq News Agency
Бойцы "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Террористическая группировка "Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств, пишет газета Figaro со ссылкой на заявление сети.
«
"Аль-Каида* на Аравийском полуострове" пригрозила атаковать "министерство" в Париже и уничтожить "шведское посольство", - отмечает издание.
Отмечается, что угрозы были сделаны на фоне недавних акций по сожжению Корана в Швеции. Эксперт специализирующегося на терроризме аналитического центра также указывает на запрет во Франции ношения мусульманской одежды абайи в школах как на фактор, увеличивающий риск террористической угрозы, пишет Figaro.
Газета напоминает, что именно "Аль-Каида* на Аравийском полуострове" взяла на себя ответственность за теракт в редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.
Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил об угрозе терактов в стране, спланированных за рубежом, по типу атак в ноябре 2015 года в Париже, в связи с "меньшим присутствием американцев и французов" в Сахеле, Леванте и Афганистане.
* Террористическая организация, запрещена в России
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В миреПарижФранцияШвецияЖеральд ДарманенАль-Каида
 
 
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