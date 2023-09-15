"Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств
Figaro : "Аль-Каида" пригрозила атаковать шведские и французские ведомства
© AP Photo / Aamaq News AgencyБойцы "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена на территории РФ)
© AP Photo / Aamaq News Agency
Бойцы "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Террористическая группировка "Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств, пишет газета Figaro со ссылкой на заявление сети.
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"Аль-Каида* на Аравийском полуострове" пригрозила атаковать "министерство" в Париже и уничтожить "шведское посольство", - отмечает издание.
Отмечается, что угрозы были сделаны на фоне недавних акций по сожжению Корана в Швеции. Эксперт специализирующегося на терроризме аналитического центра также указывает на запрет во Франции ношения мусульманской одежды абайи в школах как на фактор, увеличивающий риск террористической угрозы, пишет Figaro.
Газета напоминает, что именно "Аль-Каида* на Аравийском полуострове" взяла на себя ответственность за теракт в редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.
Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил об угрозе терактов в стране, спланированных за рубежом, по типу атак в ноябре 2015 года в Париже, в связи с "меньшим присутствием американцев и французов" в Сахеле, Леванте и Афганистане.
* Террористическая организация, запрещена в России