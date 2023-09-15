https://ria.ru/20230915/al-kaida-1896467824.html

"Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств

"Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств - РИА Новости, 15.09.2023

"Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств

Террористическая группировка "Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств, пишет газета Figaro со ссылкой на заявление сети. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:41

2023-09-15T10:41

2023-09-15T10:45

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жеральд дарманен

аль-каида

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Террористическая группировка "Аль-Каида"* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств, пишет газета Figaro со ссылкой на заявление сети. "Аль-Каида* на Аравийском полуострове" пригрозила атаковать "министерство" в Париже и уничтожить "шведское посольство", - отмечает издание. Отмечается, что угрозы были сделаны на фоне недавних акций по сожжению Корана в Швеции. Эксперт специализирующегося на терроризме аналитического центра также указывает на запрет во Франции ношения мусульманской одежды абайи в школах как на фактор, увеличивающий риск террористической угрозы, пишет Figaro. Газета напоминает, что именно "Аль-Каида* на Аравийском полуострове" взяла на себя ответственность за теракт в редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году. Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил об угрозе терактов в стране, спланированных за рубежом, по типу атак в ноябре 2015 года в Париже, в связи с "меньшим присутствием американцев и французов" в Сахеле, Леванте и Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230605/lavrov-1876334554.html

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Варвара Скокшина

в мире, париж, франция, швеция, жеральд дарманен, аль-каида