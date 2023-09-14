https://ria.ru/20230914/zheny-1896260280.html

В ГД внесли проект о трудовых правах жен погибших ветеранов боевых действий

В ГД внесли проект о трудовых правах жен погибших ветеранов боевых действий - РИА Новости, 14.09.2023

В ГД внесли проект о трудовых правах жен погибших ветеранов боевых действий

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на увольнение с работы супруги погибшего ветерана боевых действий в течение года с момента РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:31

2023-09-14T10:31

2023-09-14T10:31

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на увольнение с работы супруги погибшего ветерана боевых действий в течение года с момента гибели, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "В случае принятия федерального закона трудовые права жен ветеранов боевых действий в течение 1 года с момента гибели ветерана боевых действий будут защищены аналогично правам женщин, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет и ряда других категорий", — сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. При этом, предлагается установить, что данные нормы действуют при условии, что супруга не вступила в повторный брак.

https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894315873.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество