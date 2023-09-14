https://ria.ru/20230914/zheny-1896260280.html
В ГД внесли проект о трудовых правах жен погибших ветеранов боевых действий
В ГД внесли проект о трудовых правах жен погибших ветеранов боевых действий - РИА Новости, 14.09.2023
В ГД внесли проект о трудовых правах жен погибших ветеранов боевых действий
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на увольнение с работы супруги погибшего ветерана боевых действий в течение года с момента РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:31
2023-09-14T10:31
2023-09-14T10:31
госдума рф
общество
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на увольнение с работы супруги погибшего ветерана боевых действий в течение года с момента гибели, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "В случае принятия федерального закона трудовые права жен ветеранов боевых действий в течение 1 года с момента гибели ветерана боевых действий будут защищены аналогично правам женщин, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет и ряда других категорий", — сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. При этом, предлагается установить, что данные нормы действуют при условии, что супруга не вступила в повторный брак.
https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894315873.html
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госдума рф, общество
В ГД внесли проект о трудовых правах жен погибших ветеранов боевых действий
В ГД внесли проект, запрещающий увольнять жен погибших военных в течение года
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на увольнение с работы супруги погибшего ветерана боевых действий в течение года с момента гибели, соответствующий документ
размещен в думской электронной базе.
"В случае принятия федерального закона трудовые права жен ветеранов боевых действий в течение 1 года с момента гибели ветерана боевых действий будут защищены аналогично правам женщин, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет и ряда других категорий", — сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.
При этом, предлагается установить, что данные нормы действуют при условии, что супруга не вступила в повторный брак.
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