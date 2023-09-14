https://ria.ru/20230914/zerno-1896418368.html

Румыния хочет увеличить объемы транзита украинского зерна

Румыния хочет увеличить объемы транзита украинского зерна - РИА Новости, 14.09.2023

Румыния хочет увеличить объемы транзита украинского зерна

Румыния хочет в ближайший месяц увеличить перевозки украинского зерна через свою территорию в два раза, до четырех миллионов тонн, заявил румынский... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T21:55

2023-09-14T21:55

2023-09-14T21:55

экономика

румыния

россия

украина

владимир путин

оон

зерновая сделка

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ВЕНА, 14 сен - РИА Новости. Румыния хочет в ближайший месяц увеличить перевозки украинского зерна через свою территорию в два раза, до четырех миллионов тонн, заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку. "Мы должны помочь Украине экспортировать зерно. В течение ближайшего месяца мы постараемся увеличить объем перевозок через Румынию с двух до четырех миллионов тонн", - отметил румынский премьер в интервью австрийской газете Standard. В этой связи, по его словам, Румыния инвестировала большие средства в порты на Дунае и в Констанце. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230914/polsha-1896308981.html

румыния

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, румыния, россия, украина, владимир путин, оон, зерновая сделка