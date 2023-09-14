Румыния хочет увеличить объемы транзита украинского зерна
Румыния хочет удвоить объем транзита зерна с Украины — до четырех миллионов тонн
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
ВЕНА, 14 сен - РИА Новости. Румыния хочет в ближайший месяц увеличить перевозки украинского зерна через свою территорию в два раза, до четырех миллионов тонн, заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку.
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"Мы должны помочь Украине экспортировать зерно. В течение ближайшего месяца мы постараемся увеличить объем перевозок через Румынию с двух до четырех миллионов тонн", - отметил румынский премьер в интервью австрийской газете Standard. В этой связи, по его словам, Румыния инвестировала большие средства в порты на Дунае и в Констанце.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.