https://ria.ru/20230914/zerno-1896326464.html

Гагин прокомментировал запрет Польши на ввоз зерна с Украины

Гагин прокомментировал запрет Польши на ввоз зерна с Украины - РИА Новости, 14.09.2023

Гагин прокомментировал запрет Польши на ввоз зерна с Украины

Польша, продлевая запрет на ввоз зерна с Украины, руководствуется только своими интересами, а вся якобы помощь Киеву в контексте поставки вооружения происходит... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:41

2023-09-14T14:41

2023-09-14T14:41

в мире

польша

ян гагин

украина

венгрия

нато

зерновая сделка

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Польша, продлевая запрет на ввоз зерна с Украины, руководствуется только своими интересами, а вся якобы помощь Киеву в контексте поставки вооружения происходит лишь с одной целью - Варшава давно претендует на украинские земли, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Со 2 мая в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии был введен запрет ввоза зерна с Украины, позже он был продлен до 15 сентября. Украинские аграрии в начале недели обратились к представителям Европейской комиссии и премьерам этих стран с призывом снять ограничения. Накануне кабинет министров Польши своим постановлением запретил ввоз зерна с Украины после 15 сентября, независимо от решения Европейской комиссии, а в среду министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия продлят ограничения на ввоз. "Если говорить конкретно о Польше, правительство которой всеми силами старается оказывать сопротивление экспорту украинского зерна, то это как раз один из маркеров того, что не такие уж и братья украинцы с поляками. Украинцев в Польше в принципе не любят и Волынскую резню все равно помнят. А все это союзничество - поставка оружия, польские наемники на украинском фронте - это все в основном в угоду настоящим хозяевам Польши из НАТО и США. Плюс еще - Польша как самостоятельный игрок всегда пыталась, пытается и будет пытаться откусить, как они считают, свою часть Украины, собственно за которую все эти танцы с бубнами и танцуются", - сказал Гагин. Как отметил собеседник агентства, Польша, делая вид, что помогает киевскому режиму, преследует лишь свои интересы. "Польша сейчас находится в шпагате: между поддержкой Украины в рамках блока НАТО, потому что их к этому толкают хозяева из США, между своими интересами к украинским землям, которые они хотят получить, и между собственной экономикой, здравым смыслом и многолетней памятью геноцида поляков украинскими бандеровцами в Великую Отечественную войну", - подчеркнул он. Гагин также напомнил, что именно Польша первой начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. По его словам, в скором времени этому примеру последуют и другие европейские страны.

https://ria.ru/20230914/zerno-1896324888.html

https://ria.ru/20230912/zerno-1895850246.html

польша

украина

венгрия

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в мире, польша, ян гагин, украина, венгрия, нато, зерновая сделка