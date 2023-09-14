https://ria.ru/20230914/zambiya-1896302914.html
В Замбии заявили о скорой отмене визового режима с Россией
В Замбии заявили о скорой отмене визового режима с Россией - РИА Новости, 14.09.2023
В Замбии заявили о скорой отмене визового режима с Россией
Решение об отмене визового режима между Замбией и Россией почти готово, заявил РИА Новости посол Республики Замбия в России Шадрек Лувита. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:14
2023-09-14T13:14
2023-09-14T13:14
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Решение об отмене визового режима между Замбией и Россией почти готово, заявил РИА Новости посол Республики Замбия в России Шадрек Лувита. "Что касается отмены визового режима с РФ, консультации идут. Почти всё готово… Надеюсь, что власти сделают это до конца этого года", - сказал Лувита.
https://ria.ru/20230617/diplomatiya-1878796264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, замбия, россия
Туризм, Новости - Туризм, Замбия, Россия
В Замбии заявили о скорой отмене визового режима с Россией
Посол Замбии: решение об отмене визового режима с Россией почти готово
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Решение об отмене визового режима между Замбией и Россией почти готово, заявил РИА Новости посол Республики Замбия в России Шадрек Лувита.
"Что касается отмены визового режима с РФ, консультации идут. Почти всё готово… Надеюсь, что власти сделают это до конца этого года", - сказал Лувита.
Межгосударственные отношения России и Замбии