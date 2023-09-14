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В Замбии заявили о скорой отмене визового режима с Россией - РИА Новости, 14.09.2023
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Туризм
 
13:14 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/zambiya-1896302914.html
В Замбии заявили о скорой отмене визового режима с Россией
В Замбии заявили о скорой отмене визового режима с Россией - РИА Новости, 14.09.2023
В Замбии заявили о скорой отмене визового режима с Россией
Решение об отмене визового режима между Замбией и Россией почти готово, заявил РИА Новости посол Республики Замбия в России Шадрек Лувита. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:14
2023-09-14T13:14
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Решение об отмене визового режима между Замбией и Россией почти готово, заявил РИА Новости посол Республики Замбия в России Шадрек Лувита. "Что касается отмены визового режима с РФ, консультации идут. Почти всё готово… Надеюсь, что власти сделают это до конца этого года", - сказал Лувита.
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В Замбии заявили о скорой отмене визового режима с Россией

Посол Замбии: решение об отмене визового режима с Россией почти готово

© РИА Новости / Первенцев | Перейти в медиабанкВодопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве
Водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Первенцев
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Водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Решение об отмене визового режима между Замбией и Россией почти готово, заявил РИА Новости посол Республики Замбия в России Шадрек Лувита.
"Что касается отмены визового режима с РФ, консультации идут. Почти всё готово… Надеюсь, что власти сделают это до конца этого года", - сказал Лувита.
26 июля 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Замбии Эдгар Лунгу (в центре справа налево) во время встречи на полях Десятого саммита БРИКС в Йоханнесбурге, 2018 год - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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