https://ria.ru/20230914/zambiya-1896302914.html

В Замбии заявили о скорой отмене визового режима с Россией

В Замбии заявили о скорой отмене визового режима с Россией - РИА Новости, 14.09.2023

В Замбии заявили о скорой отмене визового режима с Россией

Решение об отмене визового режима между Замбией и Россией почти готово, заявил РИА Новости посол Республики Замбия в России Шадрек Лувита. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:14

2023-09-14T13:14

2023-09-14T13:14

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замбия

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Решение об отмене визового режима между Замбией и Россией почти готово, заявил РИА Новости посол Республики Замбия в России Шадрек Лувита. "Что касается отмены визового режима с РФ, консультации идут. Почти всё готово… Надеюсь, что власти сделают это до конца этого года", - сказал Лувита.

https://ria.ru/20230617/diplomatiya-1878796264.html

замбия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, замбия, россия