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СБУ заявила о задержании экс-адвоката, призывавшего к смене власти - РИА Новости, 14.09.2023
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18:05 14.09.2023 (обновлено: 18:31 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/zaderzhanie-1896379297.html
СБУ заявила о задержании экс-адвоката, призывавшего к смене власти
СБУ заявила о задержании экс-адвоката, призывавшего к смене власти - РИА Новости, 14.09.2023
СБУ заявила о задержании экс-адвоката, призывавшего к смене власти
СБУ заявила, что ее сотрудники задержали в Киеве экс-адвоката, ему вменяют в вину призывы к смене власти. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:05
2023-09-14T18:31
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. СБУ заявила, что ее сотрудники задержали в Киеве экс-адвоката, ему вменяют в вину призывы к смене власти. Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ задержала Сергея Крыжановского, который месяц назад опубликовал видео, в котором призывал "свергать негодяев во власти". "Выявили в Киеве бывшего адвоката, который публично призывал к насильственному захвату власти на Украине. Его вражескую агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб РФ, чтобы расшатать обстановку в нашей стране и деморализовать украинских воинов на фронте", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. По информации спецслужбы, возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к насильственной смене или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Имя подозреваемого в ведомстве не называют.
https://ria.ru/20230914/kherson-1896262072.html
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в мире, киев, украина, россия, служба безопасности украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
СБУ заявила о задержании экс-адвоката, призывавшего к смене власти

СБУ заявила о задержании в Киеве экс-адвоката, призывавшего к смене власти

© Фото : Политика Страны/TelegramЗадержанный СБУ в Киеве экс-адвокат Сергей Крыжановский
Задержанный СБУ в Киеве экс-адвокат Сергей Крыжановский - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : Политика Страны/Telegram
Задержанный СБУ в Киеве экс-адвокат Сергей Крыжановский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. СБУ заявила, что ее сотрудники задержали в Киеве экс-адвоката, ему вменяют в вину призывы к смене власти.
Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ задержала Сергея Крыжановского, который месяц назад опубликовал видео, в котором призывал "свергать негодяев во власти".
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
СБУ обвинила жительницу Херсона в корректировке огня по ВСУ
Вчера, 10:47
«
"Выявили в Киеве бывшего адвоката, который публично призывал к насильственному захвату власти на Украине. Его вражескую агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб РФ, чтобы расшатать обстановку в нашей стране и деморализовать украинских воинов на фронте", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ.
По информации спецслужбы, возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к насильственной смене или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Имя подозреваемого в ведомстве не называют.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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13 сентября, 15:48
 
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