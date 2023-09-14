https://ria.ru/20230914/yaponiya-1896286116.html

О мирном договоре с Японией не может идти и речи, считает эксперт

О мирном договоре с Японией не может идти и речи, считает эксперт - РИА Новости, 14.09.2023

О мирном договоре с Японией не может идти и речи, считает эксперт

О мирном договоре с Японией не может идти речи в контексте последних решений Токио и объемов выделяемой Киеву поддержки, заявил РИА Новости глава Центра... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:19

2023-09-14T12:19

2023-09-14T12:19

в мире

япония

токио

россия

ёко камикава

фумио кисида

российская академия наук

обсуждение мирного договора россии и японии

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. О мирном договоре с Японией не может идти речи в контексте последних решений Токио и объемов выделяемой Киеву поддержки, заявил РИА Новости глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. В четверг новая глава МИД Японии Ёко Камикава заявила о настрое Токио на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией. При этом Япония продолжит и санкции против России, отметила министр. "Позиция Токио по Украине будет ужесточаться, особенно учитывая объемы его помощи Киеву и последние встречи высших официальных лиц Японии. О каких мирных переговорах, тем более на японских условиях, тут можно говорить?" - сказал Кистанов. Что касается высказываний новоназначенного министра - это дежурные заявления на публику, для японского чиновника это сейчас выигрышная тема - публично поругать Россию, подчеркнул эксперт. Он добавил, что Камикава, будучи ветераном японской политики, малоопытна в международных делах. "У нее нет практически опыта во внешнеполитической деятельности. Решать все будет внешнеполитическая и дипломатическая бюрократия в японском МИД. Подход Токио к нам не изменится, особенно учитывая то, что смена кабинета министров связана с внутриполитическими проблемами Японии", - заключил Кистанов. Ёко Камикава возглавила МИД Японии по итогам перестановок в правительстве, проведенных накануне премьер-министром Фумио Кисидой. По окончании Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. В 1956 году СССР и Япония приняли московскую декларацию, которой закреплялось прекращение состояния войны и восстановление дипломатических отношений между двумя странами. Кроме того, в ней зафиксировано согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Однако позже японская сторона отказалась от подписания мирного договора. Жители южных Курильских островов и японцы получили возможность совершать безвизовые поездки с 1992 года. Японцы в рамках этих поездок в частности посещали могилы предков, находящиеся на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и островах Хабомаи. Такие обмены были приостановлены в 2020 году сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за ухудшения отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20230914/yaponiya-1896241445.html

https://ria.ru/20230913/fukusima-1896038212.html

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в мире, япония, токио, россия, ёко камикава, фумио кисида, российская академия наук, обсуждение мирного договора россии и японии