О мирном договоре с Японией не может идти и речи, считает эксперт
Эксперт: политика Токио не позволяет говорить о мирном договоре с Москвой
© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. О мирном договоре с Японией не может идти речи в контексте последних решений Токио и объемов выделяемой Киеву поддержки, заявил РИА Новости глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
В четверг новая глава МИД Японии Ёко Камикава заявила о настрое Токио на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией. При этом Япония продолжит и санкции против России, отметила министр.
"Позиция Токио по Украине будет ужесточаться, особенно учитывая объемы его помощи Киеву и последние встречи высших официальных лиц Японии. О каких мирных переговорах, тем более на японских условиях, тут можно говорить?" - сказал Кистанов.
Что касается высказываний новоназначенного министра - это дежурные заявления на публику, для японского чиновника это сейчас выигрышная тема - публично поругать Россию, подчеркнул эксперт. Он добавил, что Камикава, будучи ветераном японской политики, малоопытна в международных делах.
"У нее нет практически опыта во внешнеполитической деятельности. Решать все будет внешнеполитическая и дипломатическая бюрократия в японском МИД. Подход Токио к нам не изменится, особенно учитывая то, что смена кабинета министров связана с внутриполитическими проблемами Японии", - заключил Кистанов.
Ёко Камикава возглавила МИД Японии по итогам перестановок в правительстве, проведенных накануне премьер-министром Фумио Кисидой.
По окончании Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. В 1956 году СССР и Япония приняли московскую декларацию, которой закреплялось прекращение состояния войны и восстановление дипломатических отношений между двумя странами. Кроме того, в ней зафиксировано согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Однако позже японская сторона отказалась от подписания мирного договора.
Жители южных Курильских островов и японцы получили возможность совершать безвизовые поездки с 1992 года. Японцы в рамках этих поездок в частности посещали могилы предков, находящиеся на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и островах Хабомаи. Такие обмены были приостановлены в 2020 году сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за ухудшения отношений между двумя странами.