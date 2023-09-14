Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 14.09.2023 (обновлено: 18:00 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/whatsapp-1896303882.html
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России - РИА Новости, 14.09.2023
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России
Глава комитет Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале допустил блокировку WhatsApp в случае запуска мессенджером русскоязычных... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:17
2023-09-14T18:00
безопасность
технологии
россия
александр хинштейн
whatsapp inc.
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:236:3073:1965_1920x0_80_0_0_7021966c8422f6721f0831af7006dc66.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава комитет Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале допустил блокировку WhatsApp в случае запуска мессенджером русскоязычных каналов."Если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки", — написал он. Депутат отметил, что так как WhatsApp принадлежит Meta*, то "сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230601/shtraf-1875478765.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b7f915a2284224a686c351ea01c0339d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, александр хинштейн, whatsapp inc., госдума рф
Безопасность, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, WhatsApp Inc., Госдума РФ
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России

Хинштейн: если WhatsApp запустит инфоканалы, не исключена его блокировка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава комитет Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале допустил блокировку WhatsApp в случае запуска мессенджером русскоязычных каналов.
"Если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки", — написал он. Депутат отметил, что так как WhatsApp принадлежит Meta*, то "сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на три миллиона рублей
1 июня, 11:11
 
БезопасностьТехнологииРоссияАлександр ХинштейнWhatsApp Inc.Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала