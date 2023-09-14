https://ria.ru/20230914/whatsapp-1896303882.html
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России - РИА Новости, 14.09.2023
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России
Глава комитет Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале допустил блокировку WhatsApp в случае запуска мессенджером русскоязычных... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:17
2023-09-14T13:17
2023-09-14T18:00
безопасность
технологии
россия
александр хинштейн
whatsapp inc.
госдума рф
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава комитет Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале допустил блокировку WhatsApp в случае запуска мессенджером русскоязычных каналов."Если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки", — написал он. Депутат отметил, что так как WhatsApp принадлежит Meta*, то "сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, александр хинштейн, whatsapp inc., госдума рф
Безопасность, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, WhatsApp Inc., Госдума РФ
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России
Хинштейн: если WhatsApp запустит инфоканалы, не исключена его блокировка