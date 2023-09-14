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Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраинах Кривого Рога - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:05 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/vzryvy-1896230780.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраинах Кривого Рога
Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраинах Кривого Рога - РИА Новости, 14.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраинах Кривого Рога
Взрывы слышны на окраинах города Кривой Рог на Украине, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T01:05
2023-09-14T01:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кривой рог
днепропетровск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы слышны на окраинах города Кривой Рог на Украине, сообщает издание "Зеркало недели". "Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах на окраинах города", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что жители слышали звуки взрывов в Днепропетровске. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
кривой рог
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в мире, украина, кривой рог, днепропетровск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраинах Кривого Рога

"Зеркало недели": на окраинах Кривого Рога прозвучали взрывы

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы слышны на окраинах города Кривой Рог на Украине, сообщает издание "Зеркало недели".
«
"Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах на окраинах города", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что жители слышали звуки взрывов в Днепропетровске.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 сентября, 16:38
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКривой РогДнепропетровскВооруженные силы РФ
 
 
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