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Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраинах Кривого Рога
Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраинах Кривого Рога - РИА Новости, 14.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраинах Кривого Рога
Взрывы слышны на окраинах города Кривой Рог на Украине, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T01:05
2023-09-14T01:05
2023-09-14T01:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кривой рог
днепропетровск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы слышны на окраинах города Кривой Рог на Украине, сообщает издание "Зеркало недели". "Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах на окраинах города", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что жители слышали звуки взрывов в Днепропетровске. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, кривой рог, днепропетровск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраинах Кривого Рога
"Зеркало недели": на окраинах Кривого Рога прозвучали взрывы