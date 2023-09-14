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В ЛНР подросток подорвался на пустыре, на котором косил траву - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/vzryv-1896257614.html
В ЛНР подросток подорвался на пустыре, на котором косил траву
В ЛНР подросток подорвался на пустыре, на котором косил траву - РИА Новости, 14.09.2023
В ЛНР подросток подорвался на пустыре, на котором косил траву
Четырнадцатилетний подросток в городе Первомайск в ЛНР получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства, сообщил РИА Новости представитель военной РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:17
2023-09-14T10:17
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
первомайск
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток в городе Первомайск в ЛНР получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства, сообщил РИА Новости представитель военной комендатуры региона. "Четырнадцатилетний подросток 13 сентября в городе Первомайск пострадал при взрыве неустановленного взрывного устройства", - сказал собеседник. По данным военной комендатуры, мальчик получил осколочное ранение правого глаза, осколочное ранение правой голени и левого бедра. Подрыв же произошел на пустыре, когда он косил траву. Первомайск и близлежащие районы с 2014 года регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.
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россия
первомайск
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происшествия, россия, первомайск, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Первомайск, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР подросток подорвался на пустыре, на котором косил траву

В ЛНР подросток получил ранение от взрывного устройства, когда косил траву

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка в ЛНР
Предупреждающая табличка в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Предупреждающая табличка в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток в городе Первомайск в ЛНР получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства, сообщил РИА Новости представитель военной комендатуры региона.
"Четырнадцатилетний подросток 13 сентября в городе Первомайск пострадал при взрыве неустановленного взрывного устройства", - сказал собеседник.
По данным военной комендатуры, мальчик получил осколочное ранение правого глаза, осколочное ранение правой голени и левого бедра. Подрыв же произошел на пустыре, когда он косил траву.
Первомайск и близлежащие районы с 2014 года регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
В ЛНР сотрудники МЧС спасли мужчину, подорвавшегося на взрывном устройстве
15 июля, 23:45
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияПервомайскЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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