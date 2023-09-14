https://ria.ru/20230914/vzryv-1896257614.html

В ЛНР подросток подорвался на пустыре, на котором косил траву

В ЛНР подросток подорвался на пустыре, на котором косил траву - РИА Новости, 14.09.2023

В ЛНР подросток подорвался на пустыре, на котором косил траву

Четырнадцатилетний подросток в городе Первомайск в ЛНР получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства, сообщил РИА Новости представитель военной РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:17

2023-09-14T10:17

2023-09-14T10:17

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

первомайск

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток в городе Первомайск в ЛНР получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства, сообщил РИА Новости представитель военной комендатуры региона. "Четырнадцатилетний подросток 13 сентября в городе Первомайск пострадал при взрыве неустановленного взрывного устройства", - сказал собеседник. По данным военной комендатуры, мальчик получил осколочное ранение правого глаза, осколочное ранение правой голени и левого бедра. Подрыв же произошел на пустыре, когда он косил траву. Первомайск и близлежащие районы с 2014 года регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230715/spasenie-1884415200.html

россия

первомайск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, первомайск, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр