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В ЛНР подросток подорвался на пустыре, на котором косил траву
В ЛНР подросток подорвался на пустыре, на котором косил траву - РИА Новости, 14.09.2023
В ЛНР подросток подорвался на пустыре, на котором косил траву
Четырнадцатилетний подросток в городе Первомайск в ЛНР получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства, сообщил РИА Новости представитель военной РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:17
2023-09-14T10:17
2023-09-14T10:17
специальная военная операция на украине
происшествия
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первомайск
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток в городе Первомайск в ЛНР получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства, сообщил РИА Новости представитель военной комендатуры региона. "Четырнадцатилетний подросток 13 сентября в городе Первомайск пострадал при взрыве неустановленного взрывного устройства", - сказал собеседник. По данным военной комендатуры, мальчик получил осколочное ранение правого глаза, осколочное ранение правой голени и левого бедра. Подрыв же произошел на пустыре, когда он косил траву. Первомайск и близлежащие районы с 2014 года регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230715/spasenie-1884415200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, первомайск, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Первомайск, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР подросток подорвался на пустыре, на котором косил траву
В ЛНР подросток получил ранение от взрывного устройства, когда косил траву
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток в городе Первомайск в ЛНР получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства, сообщил РИА Новости представитель военной комендатуры региона.
"Четырнадцатилетний подросток 13 сентября в городе Первомайск пострадал при взрыве неустановленного взрывного устройства", - сказал собеседник.
По данным военной комендатуры, мальчик получил осколочное ранение правого глаза, осколочное ранение правой голени и левого бедра. Подрыв же произошел на пустыре, когда он косил траву.
Первомайск и близлежащие районы с 2014 года регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.
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