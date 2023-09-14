https://ria.ru/20230914/vuchich-1896344787.html

Вучич заявил о безрезультатности переговоров с "премьером" Косово

Вучич заявил о безрезультатности переговоров с "премьером" Косово - РИА Новости, 14.09.2023

Вучич заявил о безрезультатности переговоров с "премьером" Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил о безрезультатности раунда переговоров с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти при... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:43

2023-09-14T15:43

2023-09-14T15:43

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БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о безрезультатности раунда переговоров с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти при посредничестве ЕС. В Брюсселе 14 сентября прошли переговоры Вучича и Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. Около 09.00 (10.00 мск) Боррель и Лайчак начали отдельные встречи с президентом Сербии и косовоалбанским "премьером", затем состоялись трехсторонние переговоры. Диалог ранее зашел в тупик в свете обострения в крае, на последнем раунде 22 июня в Брюсселе Вучич и Курти даже не стали встречаться друг с другом. Сербский лидер в начале сентября заявил, что в Косово от прихода к власти в марте 2021 года нынешнего "премьера" произошло 401 нападение на местных сербов и их имущество и неоднократно повторял, что поедет на новый раунд диалога лишь потому, что это "обязанность Белграда, который выступает за поиск мирного пути". "У нас были переговоры, и думаю, что они безуспешно закончены в смысле нахождения ясного пути к нормализации отношений", - заявил Вучич журналистам после встречи, трансляцию вело агентство Танюг. "Сербия приняла компромиссное предложение ЕС, но Курти не захотел его принять, и встреча была завершена", - указал сербский лидер. Он уточнил, что сербская сторона подняла на переговорах вопрос "экспроприации" Приштиной сербских учреждений на севере края и выдворения сотрудников, а также согласилась перепроверить предложение о формировании Сообщества сербских общин. Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил РИА Новости в среду, что новый раунд переговоров Вучича и Курти не даст никаких результатов, но можно ожидать от Приштины очередных провокаций, в том числе продолжения арестов местных сербов по надуманным обвинениям. Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230908/vuchich-1895014310.html

https://ria.ru/20230907/podderzhka-1894805439.html

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в мире, косово, брюссель, приштина, александр вучич, альбин курти, жозеп боррель, евросоюз