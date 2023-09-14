Рейтинг@Mail.ru
США знают. Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/vsu-1896414154.html
США знают. Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ
США знают. Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
США знают. Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ
Российские системы радиоэлектронной борьбы смогут подавить американские ракеты ATACMS, если Запад решит поставить их украинской армии, заявил бывший разведчик... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T21:06
2023-09-14T21:06
политика
украина
сша
скотт риттер
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/03/1497280368_0:838:1501:1682_1920x0_80_0_0_aebf8ee7eec262a01ecae6614e29ce51.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы смогут подавить американские ракеты ATACMS, если Запад решит поставить их украинской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."Система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое перехватит ракеты до достижения ими цели. Кроме того, Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире", — отметил специалист в статье для Sputnik.По его словам, в Пентагоне прекрасно осведомлены, что Москва может перехватить снаряды такой модификации. Как полагает Риттер, ATACMS не поможет Украине, как и все остальное оружие, переданное ей Соединенными Штатами.Ранее Пентагон сообщил РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных систем ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину установок, о которых просит Киев.
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896376218.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/03/1497280368_0:697:1501:1822_1920x0_80_0_0_0b0e7a8aea5cdfe99da189b3ddd8317b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, сша, скотт риттер, россия
Политика, Украина, США, Скотт Риттер, Россия
США знают. Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ

Экс-разведчик Риттер: Россия заблокирует ракеты ATACMS, если США поставят их ВСУ

© Фото : Public domainОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : Public domain
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы смогут подавить американские ракеты ATACMS, если Запад решит поставить их украинской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«
"Система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое перехватит ракеты до достижения ими цели. Кроме того, Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире", — отметил специалист в статье для Sputnik.
По его словам, в Пентагоне прекрасно осведомлены, что Москва может перехватить снаряды такой модификации. Как полагает Риттер, ATACMS не поможет Украине, как и все остальное оружие, переданное ей Соединенными Штатами.
Ранее Пентагон сообщил РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных систем ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину установок, о которых просит Киев.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
"Реальность сурова". В США раскрыли, какие крупные города потеряет Украина
Вчера, 17:53
 
ПолитикаУкраинаСШАСкотт РиттерРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала