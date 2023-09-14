https://ria.ru/20230914/vsu-1896414154.html

США знают. Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ

США знают. Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023

США знают. Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ

Российские системы радиоэлектронной борьбы смогут подавить американские ракеты ATACMS, если Запад решит поставить их украинской армии, заявил бывший разведчик... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T21:06

2023-09-14T21:06

2023-09-14T21:06

политика

украина

сша

скотт риттер

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/03/1497280368_0:838:1501:1682_1920x0_80_0_0_aebf8ee7eec262a01ecae6614e29ce51.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы смогут подавить американские ракеты ATACMS, если Запад решит поставить их украинской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."Система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое перехватит ракеты до достижения ими цели. Кроме того, Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире", — отметил специалист в статье для Sputnik.По его словам, в Пентагоне прекрасно осведомлены, что Москва может перехватить снаряды такой модификации. Как полагает Риттер, ATACMS не поможет Украине, как и все остальное оружие, переданное ей Соединенными Штатами.Ранее Пентагон сообщил РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных систем ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину установок, о которых просит Киев.

https://ria.ru/20230914/ukraina-1896376218.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, сша, скотт риттер, россия