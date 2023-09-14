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Рогов сообщил о сдавшейся без боя группе украинских военных - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:24 14.09.2023 (обновлено: 18:34 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/vsu-1896386385.html
Рогов сообщил о сдавшейся без боя группе украинских военных
Рогов сообщил о сдавшейся без боя группе украинских военных - РИА Новости, 14.09.2023
Рогов сообщил о сдавшейся без боя группе украинских военных
Группа солдат ВСУ сдалась без боя в плен возле Времевского выступа в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:24
2023-09-14T18:34
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Группа солдат ВСУ сдалась без боя в плен возле Времевского выступа в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен в районе села Новомайорское на Времевском выступе", — сказал он. Рогов уточнил, что в плен их взяли бойцы из отряда "Шторм Z" 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России.Украина уже четвертый месяц пытается продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как заявил Владимир Путин, наступление ВСУ — это не просто пробуксовка, а провал. По его словам, украинская армия за это время потеряла уже не менее 71,5 тысячи человек. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил о сдавшейся без боя группе украинских военных

Рогов: группа украинских военных сдалась без боя на Времевском выступе

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Группа солдат ВСУ сдалась без боя в плен возле Времевского выступа в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен в районе села Новомайорское на Времевском выступе", — сказал он.
Рогов уточнил, что в плен их взяли бойцы из отряда "Шторм Z" 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России.
Украина уже четвертый месяц пытается продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как заявил Владимир Путин, наступление ВСУ это не просто пробуксовка, а провал. По его словам, украинская армия за это время потеряла уже не менее 71,5 тысячи человек. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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