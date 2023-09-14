https://ria.ru/20230914/vsu-1896386385.html

Рогов сообщил о сдавшейся без боя группе украинских военных

Рогов сообщил о сдавшейся без боя группе украинских военных - РИА Новости, 14.09.2023

Рогов сообщил о сдавшейся без боя группе украинских военных

Группа солдат ВСУ сдалась без боя в плен возле Времевского выступа в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:24

2023-09-14T18:24

2023-09-14T18:34

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы рф

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Группа солдат ВСУ сдалась без боя в плен возле Времевского выступа в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен в районе села Новомайорское на Времевском выступе", — сказал он. Рогов уточнил, что в плен их взяли бойцы из отряда "Шторм Z" 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России.Украина уже четвертый месяц пытается продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как заявил Владимир Путин, наступление ВСУ — это не просто пробуксовка, а провал. По его словам, украинская армия за это время потеряла уже не менее 71,5 тысячи человек. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр