https://ria.ru/20230914/vsu-1896386385.html
Рогов сообщил о сдавшейся без боя группе украинских военных
Рогов сообщил о сдавшейся без боя группе украинских военных - РИА Новости, 14.09.2023
Рогов сообщил о сдавшейся без боя группе украинских военных
Группа солдат ВСУ сдалась без боя в плен возле Времевского выступа в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:24
2023-09-14T18:24
2023-09-14T18:34
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Группа солдат ВСУ сдалась без боя в плен возле Времевского выступа в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен в районе села Новомайорское на Времевском выступе", — сказал он. Рогов уточнил, что в плен их взяли бойцы из отряда "Шторм Z" 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России.Украина уже четвертый месяц пытается продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как заявил Владимир Путин, наступление ВСУ — это не просто пробуксовка, а провал. По его словам, украинская армия за это время потеряла уже не менее 71,5 тысячи человек. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рогов сообщил о сдавшейся без боя группе украинских военных
Рогов: группа украинских военных сдалась без боя на Времевском выступе