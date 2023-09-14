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ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/vsu-1896377634.html
ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ВСУ
ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ВСУ
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ингушетии, которого подозревают в попытке вступить в вооруженные силы Украины, сообщило региональное... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:58
2023-09-14T17:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
ситуация в днр и лнр
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НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ингушетии, которого подозревают в попытке вступить в вооруженные силы Украины, сообщило региональное УФСБ. "Установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый был задержан при попытке выезда из России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230905/zaderzhanie-1894228229.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ВСУ

ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося выехать из России воевать за ВСУ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ингушетии, которого подозревают в попытке вступить в вооруженные силы Украины, сообщило региональное УФСБ.
"Установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый был задержан при попытке выезда из России.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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