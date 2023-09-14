https://ria.ru/20230914/vsu-1896377634.html

ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ВСУ

ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023

ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ВСУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ингушетии, которого подозревают в попытке вступить в вооруженные силы Украины, сообщило региональное... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:58

2023-09-14T17:58

2023-09-14T17:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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украина

ситуация в днр и лнр

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НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ингушетии, которого подозревают в попытке вступить в вооруженные силы Украины, сообщило региональное УФСБ. "Установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый был задержан при попытке выезда из России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230905/zaderzhanie-1894228229.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр