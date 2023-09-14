https://ria.ru/20230914/vsu-1896377634.html
ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ВСУ
ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ВСУ
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ингушетии, которого подозревают в попытке вступить в вооруженные силы Украины, сообщило региональное... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:58
2023-09-14T17:58
2023-09-14T17:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
ситуация в днр и лнр
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НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ингушетии, которого подозревают в попытке вступить в вооруженные силы Украины, сообщило региональное УФСБ. "Установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый был задержан при попытке выезда из России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230905/zaderzhanie-1894228229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося вступить в ВСУ
ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося выехать из России воевать за ВСУ