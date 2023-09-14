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"Ничего не осталось". В США указали, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 14.09.2023
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11:24 14.09.2023 (обновлено: 12:37 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/vsu-1896269910.html
"Ничего не осталось". В США указали, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
"Ничего не осталось". В США указали, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 14.09.2023
"Ничего не осталось". В США указали, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
Российские военные истощили Вооруженные силы Украины с предоставленными Западом оружием и техникой в ходе их контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:24
2023-09-14T12:37
в мире
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
украина
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские военные истощили Вооруженные силы Украины с предоставленными Западом оружием и техникой в ходе их контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom&quot;Это стратегия Путина, это игра чисел, &lt;…&gt; Суть в том, что русские смогли использовать тактику истощения с большим стратегическим эффектом, чтобы уменьшить преимущества технологий, которые мы предоставили украинцам, и они по сути перехитрили их и позволили им бесполезно потратить свою боевую мощь против линий обороны, и это привело к тому, что не осталось ничего, что могло бы помочь этому контрнаступлению добиться успеха&quot;, — указал эксперт.Специалист также указал, что украинское руководство повторяет судьбу гитлеровской Германии перед ее крахом, призывая подростков и стариков в армию, чтобы восполнить потери.ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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в мире, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, украина
В мире, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина
"Ничего не осталось". В США указали, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО

Экс-разведчик Шаффер: Российские военные истощили ВСУ в ходе контрнаступления

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские военные истощили Вооруженные силы Украины с предоставленными Западом оружием и техникой в ходе их контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
«

"Это стратегия Путина, это игра чисел, <…> Суть в том, что русские смогли использовать тактику истощения с большим стратегическим эффектом, чтобы уменьшить преимущества технологий, которые мы предоставили украинцам, и они по сути перехитрили их и позволили им бесполезно потратить свою боевую мощь против линий обороны, и это привело к тому, что не осталось ничего, что могло бы помочь этому контрнаступлению добиться успеха", — указал эксперт.

Специалист также указал, что украинское руководство повторяет судьбу гитлеровской Германии перед ее крахом, призывая подростков и стариков в армию, чтобы восполнить потери.
ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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