https://ria.ru/20230914/vsu-1896269910.html

"Ничего не осталось". В США указали, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО

"Ничего не осталось". В США указали, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 14.09.2023

"Ничего не осталось". В США указали, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО

Российские военные истощили Вооруженные силы Украины с предоставленными Западом оружием и техникой в ходе их контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:24

2023-09-14T11:24

2023-09-14T12:37

в мире

сша

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские военные истощили Вооруженные силы Украины с предоставленными Западом оружием и техникой в ходе их контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom"Это стратегия Путина, это игра чисел, <…> Суть в том, что русские смогли использовать тактику истощения с большим стратегическим эффектом, чтобы уменьшить преимущества технологий, которые мы предоставили украинцам, и они по сути перехитрили их и позволили им бесполезно потратить свою боевую мощь против линий обороны, и это привело к тому, что не осталось ничего, что могло бы помочь этому контрнаступлению добиться успеха", — указал эксперт.Специалист также указал, что украинское руководство повторяет судьбу гитлеровской Германии перед ее крахом, призывая подростков и стариков в армию, чтобы восполнить потери.ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230914/khod-1896254635.html

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в мире, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, украина