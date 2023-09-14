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Российский спецназовец рассказал о тактике ВСУ у Работино и Вербового - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 14.09.2023 (обновлено: 10:42 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/vsu-1896253189.html
Российский спецназовец рассказал о тактике ВСУ у Работино и Вербового
Российский спецназовец рассказал о тактике ВСУ у Работино и Вербового - РИА Новости, 14.09.2023
Российский спецназовец рассказал о тактике ВСУ у Работино и Вербового
Украинские войска почти не используют бронетехнику для атак российских позиций на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, наступая преимущественно РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:42
2023-09-14T10:42
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 14 сен - РИА Новости. Украинские войска почти не используют бронетехнику для атак российских позиций на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, наступая преимущественно пехотными подразделениями, а перед этим стараются рассредоточиться, чтобы снизить потери от ударов авиации и артиллерии, рассказал РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным "Фидель". Украинские войска на фоне гигантских потерь бросили в бой на запорожском фронте новые резервы, сообщил РИА Новости накануне глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Он отметил, что подкрепления вступили в бой на самом горячем, ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое. "Противник до этого наступал с помощью боевых машин. Из-за сильного огневого воздействия нашими подразделениями – реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии – противник перестал скапливаться, передвижения они минимизировали. Раньше если они перемещались по отделению – 5-7 человек, то сейчас они передвигаются по одному, по два человека" - заявил "Фидель". С его слов, украинские подразделения "накапливаются" в своих укрытых позициях перед очередными атаками, пытаясь избежать потерь. В последнее время артиллерия ВСУ усилила интенсивность обстрелов позиций ВС РФ кассетными боеприпасами на участке Работино-Вербовое, пытаясь поддержать продвижение украинской пехоты. "Точки сбора у них находятся обычно в километре, а то и двух от наших позиций", - отметил "Фидель". Он рассказал, что бронетехника ВСУ в последнее время служит преимущественно для переброски личного состава ближе к позициям. Используется как советская, так и западная техника – к примеру, американские БМП Bradley или М113, немецкие Marder.
https://ria.ru/20230913/poteri-1896111154.html
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Российские бойцы о пеших группах ВСУ на участке Работино-Вербовое
Корреспонденты РИА Новости передают с участка Работино-Вербовое, ставшего в последние месяцы самым горячим участком фронта. Бойцы рассказывают, что ВСУ практически не используют бронетехнику для атак, а пытаются наступать пешими группами. Российский спецназ "Осман" активно применяет здесь FPV-дроны, основные цели - легкобронированная техника.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский спецназовец рассказал о тактике ВСУ у Работино и Вербового

Военный "Фидель": ВСУ у Работино и Вербового почти не используют бронетехнику

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 14 сен - РИА Новости. Украинские войска почти не используют бронетехнику для атак российских позиций на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, наступая преимущественно пехотными подразделениями, а перед этим стараются рассредоточиться, чтобы снизить потери от ударов авиации и артиллерии, рассказал РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным "Фидель".
Украинские войска на фоне гигантских потерь бросили в бой на запорожском фронте новые резервы, сообщил РИА Новости накануне глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Он отметил, что подкрепления вступили в бой на самом горячем, ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое.
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ВСУ несут колоссальные потери у Работино, заявил Рогов
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"Противник до этого наступал с помощью боевых машин. Из-за сильного огневого воздействия нашими подразделениями – реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии – противник перестал скапливаться, передвижения они минимизировали. Раньше если они перемещались по отделению – 5-7 человек, то сейчас они передвигаются по одному, по два человека" - заявил "Фидель".
С его слов, украинские подразделения "накапливаются" в своих укрытых позициях перед очередными атаками, пытаясь избежать потерь. В последнее время артиллерия ВСУ усилила интенсивность обстрелов позиций ВС РФ кассетными боеприпасами на участке Работино-Вербовое, пытаясь поддержать продвижение украинской пехоты.
"Точки сбора у них находятся обычно в километре, а то и двух от наших позиций", - отметил "Фидель". Он рассказал, что бронетехника ВСУ в последнее время служит преимущественно для переброски личного состава ближе к позициям. Используется как советская, так и западная техника – к примеру, американские БМП Bradley или М113, немецкие Marder.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраинаЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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