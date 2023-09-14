https://ria.ru/20230914/vsu-1896253189.html

Российский спецназовец рассказал о тактике ВСУ у Работино и Вербового

Российский спецназовец рассказал о тактике ВСУ у Работино и Вербового - РИА Новости, 14.09.2023

Российский спецназовец рассказал о тактике ВСУ у Работино и Вербового

Украинские войска почти не используют бронетехнику для атак российских позиций на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, наступая преимущественно РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:42

2023-09-14T09:42

2023-09-14T10:42

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 14 сен - РИА Новости. Украинские войска почти не используют бронетехнику для атак российских позиций на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, наступая преимущественно пехотными подразделениями, а перед этим стараются рассредоточиться, чтобы снизить потери от ударов авиации и артиллерии, рассказал РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным "Фидель". Украинские войска на фоне гигантских потерь бросили в бой на запорожском фронте новые резервы, сообщил РИА Новости накануне глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Он отметил, что подкрепления вступили в бой на самом горячем, ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое. "Противник до этого наступал с помощью боевых машин. Из-за сильного огневого воздействия нашими подразделениями – реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии – противник перестал скапливаться, передвижения они минимизировали. Раньше если они перемещались по отделению – 5-7 человек, то сейчас они передвигаются по одному, по два человека" - заявил "Фидель". С его слов, украинские подразделения "накапливаются" в своих укрытых позициях перед очередными атаками, пытаясь избежать потерь. В последнее время артиллерия ВСУ усилила интенсивность обстрелов позиций ВС РФ кассетными боеприпасами на участке Работино-Вербовое, пытаясь поддержать продвижение украинской пехоты. "Точки сбора у них находятся обычно в километре, а то и двух от наших позиций", - отметил "Фидель". Он рассказал, что бронетехника ВСУ в последнее время служит преимущественно для переброски личного состава ближе к позициям. Используется как советская, так и западная техника – к примеру, американские БМП Bradley или М113, немецкие Marder.

https://ria.ru/20230913/poteri-1896111154.html

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские бойцы о пеших группах ВСУ на участке Работино-Вербовое Корреспонденты РИА Новости передают с участка Работино-Вербовое, ставшего в последние месяцы самым горячим участком фронта. Бойцы рассказывают, что ВСУ практически не используют бронетехнику для атак, а пытаются наступать пешими группами. Российский спецназ "Осман" активно применяет здесь FPV-дроны, основные цели - легкобронированная техника. 2023-09-14T09:42 true PT5M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр