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В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Ким Чен Ына

В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 14.09.2023

В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Ким Чен Ына

Еще одной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына больше не планируется во время его пребывания в РФ, заявил журналистам... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:22

2023-09-14T14:22

2023-09-14T14:26

владимир путин

ким чен ын

россия

кндр (северная корея)

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Еще одной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына больше не планируется во время его пребывания в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, вот эта президентская часть вчера завершилась", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли еще одна встреча Путина и Ким Чен Ына во время его пребывания в РФ. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.

россия

кндр (северная корея)

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2023

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владимир путин, ким чен ын, россия, кндр (северная корея), дмитрий песков