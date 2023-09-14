https://ria.ru/20230914/vstrecha-1896318562.html
Путин и Лукашенко встретятся в пятницу в Сочи
Путин и Лукашенко встретятся в пятницу в Сочи - РИА Новости, 14.09.2023
Путин и Лукашенко встретятся в пятницу в Сочи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:11
2023-09-14T14:11
2023-09-14T14:13
сочи
александр лукашенко
владимир путин
россия
белоруссия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи."На завтра - сразу опережая также ваш вопрос - действительно, у президента Путина в Сочи запланированы контакты с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко", - заявил Песков журналистам.Песков добавил, что Белоруссия - "ближайший союзник" России, и что главы государств регулярно общаются."Регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и так далее", - объяснил Песков.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895405177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия
Сочи, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Белоруссия
Путин и Лукашенко встретятся в пятницу в Сочи
Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко встретятся в пятницу в Сочи
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.
"На завтра - сразу опережая также ваш вопрос - действительно, у президента Путина в Сочи запланированы контакты с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко", - заявил Песков журналистам.
Песков добавил, что Белоруссия - "ближайший союзник" России, и что главы государств регулярно общаются.
"Регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и так далее", - объяснил Песков.
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