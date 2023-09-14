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Путин и Лукашенко встретятся в пятницу в Сочи - РИА Новости, 14.09.2023
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14:11 14.09.2023 (обновлено: 14:13 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/vstrecha-1896318562.html
Путин и Лукашенко встретятся в пятницу в Сочи
Путин и Лукашенко встретятся в пятницу в Сочи - РИА Новости, 14.09.2023
Путин и Лукашенко встретятся в пятницу в Сочи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:11
2023-09-14T14:13
сочи
александр лукашенко
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи."На завтра - сразу опережая также ваш вопрос - действительно, у президента Путина в Сочи запланированы контакты с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко", - заявил Песков журналистам.Песков добавил, что Белоруссия - "ближайший союзник" России, и что главы государств регулярно общаются."Регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и так далее", - объяснил Песков.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895405177.html
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сочи, александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия
Сочи, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Белоруссия
Путин и Лукашенко встретятся в пятницу в Сочи

Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко встретятся в пятницу в Сочи

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.
"На завтра - сразу опережая также ваш вопрос - действительно, у президента Путина в Сочи запланированы контакты с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко", - заявил Песков журналистам.
Песков добавил, что Белоруссия - "ближайший союзник" России, и что главы государств регулярно общаются.
"Регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и так далее", - объяснил Песков.
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Лукашенко поздравил Путина с проведением Единого дня голосования
10 сентября, 21:15
 
СочиАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияБелоруссия
 
 
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