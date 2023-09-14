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США надеются, что Гутерреш добьется возврата России в зерновую сделку

США надеются, что Гутерреш добьется возврата России в зерновую сделку - РИА Новости, 14.09.2023

США надеются, что Гутерреш добьется возврата России в зерновую сделку

США надеются, что генсеку ООН Антониу Гутеррешу в ходе его контактов на неделе высокого уровня удастся добиться возврата России в черноморскую инициативу,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:16

2023-09-14T19:16

2023-09-14T19:16

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владимир зеленский

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ООН, 14 сен – РИА Новости. США надеются, что генсеку ООН Антониу Гутеррешу в ходе его контактов на неделе высокого уровня удастся добиться возврата России в черноморскую инициативу, заявила на брифинге американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. Генсек ООН ранее заявил, что планирует на следующей неделе в ходе встреч на полях недели высокого уровня ООН обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также президентом Турции Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров. "Мы благодарны генеральному секретарю за то, что он продолжает активно контактировать, пытаясь найти выход для возврата русских в черноморскую инициативу. И мы надаемся, что он достигнет успеха в этом на встречах, которые он будет проводить на следующей неделе с различными партнерами", - сказала Томас-Гринфилд, когда ее спросили, может ли быть достигнут прогресс на встречах Гутерреша с Лавровым, Эрдоганом, а также с Зеленским. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230914/sdelka-1896239487.html

https://ria.ru/20230913/guterresh-1896190047.html

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