Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал сроки возвращения западных компаний в Россию - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/vozvraschenie-1896234611.html
Эксперт назвал сроки возвращения западных компаний в Россию
Эксперт назвал сроки возвращения западных компаний в Россию - РИА Новости, 14.09.2023
Эксперт назвал сроки возвращения западных компаний в Россию
Все больше и больше западных компаний захотят работать с Россией в следующие три-пять лет из-за огромных возможностей для бизнеса, которые имеет страна, заявил... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T03:27
2023-09-14T03:27
экономика
россия
москва
украина
владимир путин
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877143254_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_018595496b961282f5851897a4c295c4.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Все больше и больше западных компаний захотят работать с Россией в следующие три-пять лет из-за огромных возможностей для бизнеса, которые имеет страна, заявил РИА Новости президент созданной в РФ компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард. "Я на самом деле думаю, что много западных компаний ищут альтернативные способы работать с Россией, потому что они хотят быть в России... На Западе есть много дружелюбных людей, которые хотят работать с Россией. И в следующие три или пять лет, я думаю, можно будет увидеть много такого", - сказал Годдард. Бизнесмен считает, что Россия является лучшим местом для возможностей бизнеса в мире, особенно учитывая прогресс в развитии торговли и экономические связи в рамках БРИКС. "С начала специальной военной операции также существует возможность возвращать индустрии, которые были потеряны в 90-х, и развивать новые индустрии - в туризме, технологиях, в разных вещах... Москва и вся Россия чрезвычайно хорошо расположены для привлечения инвестиций", - добавил президент Netley Group. Многие компании на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины объявили о приостановке деятельности в России, включая продажу продукции, предоставление услуг или инвестиции. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что если иностранные компании захотят вернуться в Россию, власти страны двери ни для кого не закрывают, будут создавать необходимые условия.
https://ria.ru/20230911/kompanii-1895455840.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877143254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_539e33f2d8b6dcc3a385232384af37e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, украина, владимир путин, брикс
Экономика, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, БРИКС
Эксперт назвал сроки возвращения западных компаний в Россию

Эксперт: все больше западных компаний захотят работать в России через три года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМесто вывески бывшего магазина Nike на улице Кузнецкий Мост в Москве
Место вывески бывшего магазина Nike на улице Кузнецкий Мост в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Место вывески бывшего магазина Nike на улице Кузнецкий Мост в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Все больше и больше западных компаний захотят работать с Россией в следующие три-пять лет из-за огромных возможностей для бизнеса, которые имеет страна, заявил РИА Новости президент созданной в РФ компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.
«
"Я на самом деле думаю, что много западных компаний ищут альтернативные способы работать с Россией, потому что они хотят быть в России... На Западе есть много дружелюбных людей, которые хотят работать с Россией. И в следующие три или пять лет, я думаю, можно будет увидеть много такого", - сказал Годдард.
Бизнесмен считает, что Россия является лучшим местом для возможностей бизнеса в мире, особенно учитывая прогресс в развитии торговли и экономические связи в рамках БРИКС.
"С начала специальной военной операции также существует возможность возвращать индустрии, которые были потеряны в 90-х, и развивать новые индустрии - в туризме, технологиях, в разных вещах... Москва и вся Россия чрезвычайно хорошо расположены для привлечения инвестиций", - добавил президент Netley Group.
Многие компании на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины объявили о приостановке деятельности в России, включая продажу продукции, предоставление услуг или инвестиции.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что если иностранные компании захотят вернуться в Россию, власти страны двери ни для кого не закрывают, будут создавать необходимые условия.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
На ВЭФ сообщили западным компаниям цену за возвращение на российский рынок
11 сентября, 06:30
 
ЭкономикаРоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала