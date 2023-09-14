Эксперт назвал сроки возвращения западных компаний в Россию
Эксперт: все больше западных компаний захотят работать в России через три года
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМесто вывески бывшего магазина Nike на улице Кузнецкий Мост в Москве
Место вывески бывшего магазина Nike на улице Кузнецкий Мост в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Все больше и больше западных компаний захотят работать с Россией в следующие три-пять лет из-за огромных возможностей для бизнеса, которые имеет страна, заявил РИА Новости президент созданной в РФ компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.
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"Я на самом деле думаю, что много западных компаний ищут альтернативные способы работать с Россией, потому что они хотят быть в России... На Западе есть много дружелюбных людей, которые хотят работать с Россией. И в следующие три или пять лет, я думаю, можно будет увидеть много такого", - сказал Годдард.
Бизнесмен считает, что Россия является лучшим местом для возможностей бизнеса в мире, особенно учитывая прогресс в развитии торговли и экономические связи в рамках БРИКС.
"С начала специальной военной операции также существует возможность возвращать индустрии, которые были потеряны в 90-х, и развивать новые индустрии - в туризме, технологиях, в разных вещах... Москва и вся Россия чрезвычайно хорошо расположены для привлечения инвестиций", - добавил президент Netley Group.
Многие компании на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины объявили о приостановке деятельности в России, включая продажу продукции, предоставление услуг или инвестиции.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что если иностранные компании захотят вернуться в Россию, власти страны двери ни для кого не закрывают, будут создавать необходимые условия.