https://ria.ru/20230914/vozvraschenie-1896234611.html

Эксперт назвал сроки возвращения западных компаний в Россию

Эксперт назвал сроки возвращения западных компаний в Россию - РИА Новости, 14.09.2023

Эксперт назвал сроки возвращения западных компаний в Россию

Все больше и больше западных компаний захотят работать с Россией в следующие три-пять лет из-за огромных возможностей для бизнеса, которые имеет страна, заявил... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T03:27

2023-09-14T03:27

2023-09-14T03:27

экономика

россия

москва

украина

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Все больше и больше западных компаний захотят работать с Россией в следующие три-пять лет из-за огромных возможностей для бизнеса, которые имеет страна, заявил РИА Новости президент созданной в РФ компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард. "Я на самом деле думаю, что много западных компаний ищут альтернативные способы работать с Россией, потому что они хотят быть в России... На Западе есть много дружелюбных людей, которые хотят работать с Россией. И в следующие три или пять лет, я думаю, можно будет увидеть много такого", - сказал Годдард. Бизнесмен считает, что Россия является лучшим местом для возможностей бизнеса в мире, особенно учитывая прогресс в развитии торговли и экономические связи в рамках БРИКС. "С начала специальной военной операции также существует возможность возвращать индустрии, которые были потеряны в 90-х, и развивать новые индустрии - в туризме, технологиях, в разных вещах... Москва и вся Россия чрезвычайно хорошо расположены для привлечения инвестиций", - добавил президент Netley Group. Многие компании на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины объявили о приостановке деятельности в России, включая продажу продукции, предоставление услуг или инвестиции. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что если иностранные компании захотят вернуться в Россию, власти страны двери ни для кого не закрывают, будут создавать необходимые условия.

https://ria.ru/20230911/kompanii-1895455840.html

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экономика, россия, москва, украина, владимир путин, брикс