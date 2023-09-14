https://ria.ru/20230914/voyna-1896228644.html

"Мы обречены". На Украине заговорили об угрозе гражданской войны

"Мы обречены". На Украине заговорили об угрозе гражданской войны - РИА Новости, 14.09.2023

"Мы обречены". На Украине заговорили об угрозе гражданской войны

На Украине после окончания конфликта с Россией может вспыхнуть гражданская война. Таким мнением в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ" поделился... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:35

2023-09-14T00:35

2023-09-14T00:35

в мире

украина

россия

владимир зеленский

олег соскин

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На Украине после окончания конфликта с Россией может вспыхнуть гражданская война. Таким мнением в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ" поделился украинский философ и политолог Сергей Дацюк."Оно вот так и устроено, что у нас не только Россия враги, но и еще большая часть украинцев тоже враги. Тогда Украина обречена. Независимо от того, выгодно это или невыгодно. В ситуации победы мир на Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война", — высказался эксперт.Он добавил, что условия гражданской войны сегодня публично и открыто закладывают "определенные политические силы". По словам Дацюка, на Украине 60 процентов жителей — "чужие люди", а сама страна "свернула не туда".Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине начнется гражданская война из-за тирании правительства президента страны Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896114636.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, олег соскин