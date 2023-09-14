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"Мы обречены". На Украине заговорили об угрозе гражданской войны
"Мы обречены". На Украине заговорили об угрозе гражданской войны - РИА Новости, 14.09.2023
"Мы обречены". На Украине заговорили об угрозе гражданской войны
На Украине после окончания конфликта с Россией может вспыхнуть гражданская война. Таким мнением в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ" поделился... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T00:35
2023-09-14T00:35
2023-09-14T00:35
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На Украине после окончания конфликта с Россией может вспыхнуть гражданская война. Таким мнением в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ" поделился украинский философ и политолог Сергей Дацюк."Оно вот так и устроено, что у нас не только Россия враги, но и еще большая часть украинцев тоже враги. Тогда Украина обречена. Независимо от того, выгодно это или невыгодно. В ситуации победы мир на Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война", — высказался эксперт.Он добавил, что условия гражданской войны сегодня публично и открыто закладывают "определенные политические силы". По словам Дацюка, на Украине 60 процентов жителей — "чужие люди", а сама страна "свернула не туда".Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине начнется гражданская война из-за тирании правительства президента страны Владимира Зеленского.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Мы обречены". На Украине заговорили об угрозе гражданской войны
Украинский политолог Дацюк: на Украине может развернуться гражданская война