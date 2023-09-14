https://ria.ru/20230914/urgant-1896348975.html

Пропавший с телеэкранов Иван Ургант снялся в кино

Пропавший с телеэкранов Иван Ургант снялся в кино - РИА Новости, 14.09.2023

Пропавший с телеэкранов Иван Ургант снялся в кино

Телеведущий Иван Ургант снялся в дебютном художественном фильме Николая Солодовникова, который спонсирует Фонд Александра Сокурова, сообщает журнал "Сеанс" со... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:08

2023-09-14T16:08

2023-09-14T16:12

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант снялся в дебютном художественном фильме Николая Солодовникова, который спонсирует Фонд Александра Сокурова, сообщает журнал "Сеанс" со ссылкой на организацию. "Съемки проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге", – отмечается в издании. Какую роль в картине исполнил шоумен, не сообщается, как и название ленты. Дату выхода тоже не раскрыли. Николай Солодовников известен YouTube-проектом "ещенепознер" (программа перестала выходить осенью прошлого года. – Прим. ред.), а также программой "Солодников". После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.Сейчас шоумен не появляется на российских телеэкранах. Периодически Ургант проводит свадьбы и другие мероприятия.

https://ria.ru/20230828/urgant-1892735068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, иван ургант, новгородская область, израиль, кино и сериалы, знаменитости