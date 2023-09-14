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Пропавший с телеэкранов Иван Ургант снялся в кино - РИА Новости, 14.09.2023
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Шоубиз
 
16:08 14.09.2023 (обновлено: 16:12 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/urgant-1896348975.html
Пропавший с телеэкранов Иван Ургант снялся в кино
Пропавший с телеэкранов Иван Ургант снялся в кино - РИА Новости, 14.09.2023
Пропавший с телеэкранов Иван Ургант снялся в кино
Телеведущий Иван Ургант снялся в дебютном художественном фильме Николая Солодовникова, который спонсирует Фонд Александра Сокурова, сообщает журнал "Сеанс" со... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:08
2023-09-14T16:12
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант снялся в дебютном художественном фильме Николая Солодовникова, который спонсирует Фонд Александра Сокурова, сообщает журнал "Сеанс" со ссылкой на организацию. "Съемки проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге", – отмечается в издании. Какую роль в картине исполнил шоумен, не сообщается, как и название ленты. Дату выхода тоже не раскрыли. Николай Солодовников известен YouTube-проектом "ещенепознер" (программа перестала выходить осенью прошлого года. – Прим. ред.), а также программой "Солодников". После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.Сейчас шоумен не появляется на российских телеэкранах. Периодически Ургант проводит свадьбы и другие мероприятия.
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новости шоу-бизнеса, иван ургант, новгородская область, израиль, кино и сериалы, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Иван Ургант, Новгородская область, Израиль, Кино и сериалы, Знаменитости
Пропавший с телеэкранов Иван Ургант снялся в кино

Ведущий Иван Ургант снялся в кинодебюте автора проекта "ещенепознер"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТелеведущий Иван Ургант на выставке "Александр Лабас. Неизвестные портреты" в театре "Мастерская П.Н. Фоменко" в Москве
Телеведущий Иван Ургант на выставке Александр Лабас. Неизвестные портреты в театре Мастерская П.Н. Фоменко в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант снялся в дебютном художественном фильме Николая Солодовникова, который спонсирует Фонд Александра Сокурова, сообщает журнал "Сеанс" со ссылкой на организацию.
«
"Съемки проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге", – отмечается в издании.
Какую роль в картине исполнил шоумен, не сообщается, как и название ленты. Дату выхода тоже не раскрыли.
Николай Солодовников известен YouTube-проектом "ещенепознер" (программа перестала выходить осенью прошлого года. – Прим. ред.), а также программой "Солодников".
После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.
Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.
Сейчас шоумен не появляется на российских телеэкранах. Периодически Ургант проводит свадьбы и другие мероприятия.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаИван УргантНовгородская областьИзраильКино и сериалыЗнаменитости
 
 
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