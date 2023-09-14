https://ria.ru/20230914/urgant-1896348975.html
Пропавший с телеэкранов Иван Ургант снялся в кино
Пропавший с телеэкранов Иван Ургант снялся в кино - РИА Новости, 14.09.2023
Пропавший с телеэкранов Иван Ургант снялся в кино
Телеведущий Иван Ургант снялся в дебютном художественном фильме Николая Солодовникова, который спонсирует Фонд Александра Сокурова, сообщает журнал "Сеанс" со... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:08
2023-09-14T16:08
2023-09-14T16:12
шоубиз
новости шоу-бизнеса
иван ургант
новгородская область
израиль
кино и сериалы
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858664641_0:243:2851:1847_1920x0_80_0_0_834c1bf8f9a5970e7504a571befc9849.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант снялся в дебютном художественном фильме Николая Солодовникова, который спонсирует Фонд Александра Сокурова, сообщает журнал "Сеанс" со ссылкой на организацию. "Съемки проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге", – отмечается в издании. Какую роль в картине исполнил шоумен, не сообщается, как и название ленты. Дату выхода тоже не раскрыли. Николай Солодовников известен YouTube-проектом "ещенепознер" (программа перестала выходить осенью прошлого года. – Прим. ред.), а также программой "Солодников". После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.Сейчас шоумен не появляется на российских телеэкранах. Периодически Ургант проводит свадьбы и другие мероприятия.
https://ria.ru/20230828/urgant-1892735068.html
новгородская область
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858664641_24:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_1800a021d094a86fe4510741fa69a394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, иван ургант, новгородская область, израиль, кино и сериалы, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Иван Ургант, Новгородская область, Израиль, Кино и сериалы, Знаменитости
Пропавший с телеэкранов Иван Ургант снялся в кино
Ведущий Иван Ургант снялся в кинодебюте автора проекта "ещенепознер"
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.
Телеведущий Иван Ургант снялся в дебютном художественном фильме Николая Солодовникова, который спонсирует Фонд Александра Сокурова, сообщает
журнал "Сеанс" со ссылкой на организацию.
«
"Съемки проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге", – отмечается в издании.
Какую роль в картине исполнил шоумен, не сообщается, как и название ленты. Дату выхода тоже не раскрыли.
Николай Солодовников известен YouTube-проектом "ещенепознер" (программа перестала выходить осенью прошлого года. – Прим. ред.), а также программой "Солодников".
После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.
Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.
Сейчас шоумен не появляется на российских телеэкранах. Периодически Ургант проводит свадьбы и другие мероприятия.
Иван Ургант провел фестиваль при участии осудивших СВО рокеров