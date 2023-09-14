Эксперт: на саммите США будут упрекать Среднюю Азию за связи с Россией
Эксперт: на саммите "5+1" США будут упрекать Среднюю Азию за сотрудничество с РФ
Здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. На саммите "Центральная Азия – США" (5+1), который запланирован на 19 или 20 сентября в США, президент Джо Байден будет упрекать среднеазиатских лидеров за сотрудничество с РФ, предвидя это, некоторые из них могут не приехать, считает российский эксперт, заведующий отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.
Ранее в пресс-службе главы Таджикистана сообщили РИА Новости, что президент Эмомали Рахмон примет участие в саммите "Центральная Азия – США" (5+1), который запланирован на 19 или 20 сентября в США.
По оценке Грозина, сейчас в центральноазиатских столицах "не испытывают эйфории" по поводу будущего саммита, так как "ожидают услышать много неприятных упреков по поводу вторичного импорта в Россию".
«
"Если бы что-то подобное происходило пять или 10 лет назад, МИДы всех пяти государств выдали бы накануне этой встречи многочисленные материалы, релизы о партнерстве с США, завалили бы информационное пространство своих республик соответствующими информационными блоками. А сейчас все это воспринимается как рабочее, текущее мероприятие – без эйфории и стремления продемонстрировать лояльность сверх необходимого. Включая даже тех, кто являются ключевыми партнерами США в регионе – я имею ввиду Казахстан", - заявил Грозин РИА Новости.
По его оценке, отсутствие в медиапространстве республик подобного информационного сопровождения – это "яркий маркер того, что все понимают, что на встрече (президент США Джо) Байден будет опять озвучивать повестку по поводу необходимости рвать экономические отношения с Россией, сокращать их, снижать их уровень".
«
"А это никому не нужно. Тем более, когда ясно, что взамен даже предложено ничего не будет. Даже чего-нибудь неадекватного и не влияющего на экономическую и социальную жизнь этих государств – даже это, скорее всего, не прозвучит. Все это заранее понимают, и никто никаких иллюзий не испытывает", - прогнозирует эксперт.
Так что лидеры Средней Азии примут участие в саммите, "но это будет отбывание номера". По его предположению, некоторые среднеазиатские лидеры могут вообще не поехать в США.
«
"Они могут придумать "дипломатическую болезнь", внутреннюю занятость, что-то еще, если им сильно не захочется выслушивать нотации от престарелого американского лидера, …то они могут соскочить… С учетом той динамики, которую мы наблюдаем в последнее десятилетие в отношениях США и Центральной Азии, это уже не выглядит невозможным вариантом. Опять же пять или 10 лет назад ничего подобного представить было невозможно. А сейчас уже это смотрится реалистично", - отметил эксперт.
Так, может оказаться под вопросом поездка лидера Киргизии Садыра Жапарова и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, считает он.
«
"У Кыргызстана очень много проблем с надвигающимся энергокризисом, который ожидается зимой. Вопрос по поводу позиции Ашхабада с его постоянным нейтралитетом, который везде подчеркивается и помогает республике избегать какой-то жесткой определенности в международных отношениях", - отметил Грозин.