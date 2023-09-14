https://ria.ru/20230914/uprek-1896343358.html

Эксперт: на саммите США будут упрекать Среднюю Азию за связи с Россией

Эксперт: на саммите США будут упрекать Среднюю Азию за связи с Россией - РИА Новости, 14.09.2023

Эксперт: на саммите США будут упрекать Среднюю Азию за связи с Россией

На саммите "Центральная Азия – США" (5+1), который запланирован на 19 или 20 сентября в США, президент Джо Байден будет упрекать среднеазиатских лидеров за... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:38

2023-09-14T15:38

2023-09-14T15:38

сша

джо байден

россия

эмомали рахмон

средняя азия

садыр жапаров

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. На саммите "Центральная Азия – США" (5+1), который запланирован на 19 или 20 сентября в США, президент Джо Байден будет упрекать среднеазиатских лидеров за сотрудничество с РФ, предвидя это, некоторые из них могут не приехать, считает российский эксперт, заведующий отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Ранее в пресс-службе главы Таджикистана сообщили РИА Новости, что президент Эмомали Рахмон примет участие в саммите "Центральная Азия – США" (5+1), который запланирован на 19 или 20 сентября в США. По оценке Грозина, сейчас в центральноазиатских столицах "не испытывают эйфории" по поводу будущего саммита, так как "ожидают услышать много неприятных упреков по поводу вторичного импорта в Россию". "Если бы что-то подобное происходило пять или 10 лет назад, МИДы всех пяти государств выдали бы накануне этой встречи многочисленные материалы, релизы о партнерстве с США, завалили бы информационное пространство своих республик соответствующими информационными блоками. А сейчас все это воспринимается как рабочее, текущее мероприятие – без эйфории и стремления продемонстрировать лояльность сверх необходимого. Включая даже тех, кто являются ключевыми партнерами США в регионе – я имею ввиду Казахстан", - заявил Грозин РИА Новости. По его оценке, отсутствие в медиапространстве республик подобного информационного сопровождения – это "яркий маркер того, что все понимают, что на встрече (президент США Джо) Байден будет опять озвучивать повестку по поводу необходимости рвать экономические отношения с Россией, сокращать их, снижать их уровень". "А это никому не нужно. Тем более, когда ясно, что взамен даже предложено ничего не будет. Даже чего-нибудь неадекватного и не влияющего на экономическую и социальную жизнь этих государств – даже это, скорее всего, не прозвучит. Все это заранее понимают, и никто никаких иллюзий не испытывает", - прогнозирует эксперт. Так что лидеры Средней Азии примут участие в саммите, "но это будет отбывание номера". По его предположению, некоторые среднеазиатские лидеры могут вообще не поехать в США. "Они могут придумать "дипломатическую болезнь", внутреннюю занятость, что-то еще, если им сильно не захочется выслушивать нотации от престарелого американского лидера, …то они могут соскочить… С учетом той динамики, которую мы наблюдаем в последнее десятилетие в отношениях США и Центральной Азии, это уже не выглядит невозможным вариантом. Опять же пять или 10 лет назад ничего подобного представить было невозможно. А сейчас уже это смотрится реалистично", - отметил эксперт. Так, может оказаться под вопросом поездка лидера Киргизии Садыра Жапарова и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, считает он. "У Кыргызстана очень много проблем с надвигающимся энергокризисом, который ожидается зимой. Вопрос по поводу позиции Ашхабада с его постоянным нейтралитетом, который везде подчеркивается и помогает республике избегать какой-то жесткой определенности в международных отношениях", - отметил Грозин.

https://ria.ru/20230914/kndr-1896246657.html

https://ria.ru/20230911/politika-1895544931.html

https://ria.ru/20230911/sammit-1895474996.html

https://ria.ru/20230910/sammit-1895303644.html

сша

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сша, джо байден, россия, эмомали рахмон, средняя азия, садыр жапаров