https://ria.ru/20230914/ukraina-1896414033.html
Киев посылает на штурм мобилизованных старше 50 лет, рассказал пленный
Киев посылает на штурм мобилизованных старше 50 лет, рассказал пленный - РИА Новости, 14.09.2023
Киев посылает на штурм мобилизованных старше 50 лет, рассказал пленный
ВСУ отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных солдат старше 50 лет, рассказал РИА Новости военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T21:05
2023-09-14T21:05
2023-09-14T22:27
специальная военная операция на украине
в мире
киев
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. ВСУ отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных солдат старше 50 лет, рассказал РИА Новости военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик. "Хочу сказать нашему начальству, или как его назвать - я же не военный - большое спасибо, что меня и многих других ребят, мне-то под полтинник, а есть ребята, которым под 60 уже. Нам вообще говорили, что никуда мы не будем ходить, нас будут держать, поскольку мы в годах, на третьей линии, что мы не будем принимать участие в прямых столкновениях, а нас сразу после "учебки" кинули в хлам, откуда никто не вернулся и вряд ли вернется, больше никого я живым из них не видел, скорее всего, мне просто повезло", - сказал Ольховик.
https://ria.ru/20230914/shturm-1896408116.html
киев
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
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Военнопленный о мобилизованных ВСУ старше 50 лет: "Кинули с учебки прямо в этот хлам"
ВСУ отправляют на штурм Опытного и Авдеевки мобилизованных старше 50 лет, рассказал РИА Новости военнопленный из 36-й бригады морской пехоты
2023-09-14T21:05
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев посылает на штурм мобилизованных старше 50 лет, рассказал пленный
Пленный: Киев под Опытным в ДНР посылает на штурм мобилизованных старше 50 лет