https://ria.ru/20230914/ukraina-1896414033.html

Киев посылает на штурм мобилизованных старше 50 лет, рассказал пленный

Киев посылает на штурм мобилизованных старше 50 лет, рассказал пленный - РИА Новости, 14.09.2023

Киев посылает на штурм мобилизованных старше 50 лет, рассказал пленный

ВСУ отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных солдат старше 50 лет, рассказал РИА Новости военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T21:05

2023-09-14T21:05

2023-09-14T22:27

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. ВСУ отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных солдат старше 50 лет, рассказал РИА Новости военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик. "Хочу сказать нашему начальству, или как его назвать - я же не военный - большое спасибо, что меня и многих других ребят, мне-то под полтинник, а есть ребята, которым под 60 уже. Нам вообще говорили, что никуда мы не будем ходить, нас будут держать, поскольку мы в годах, на третьей линии, что мы не будем принимать участие в прямых столкновениях, а нас сразу после "учебки" кинули в хлам, откуда никто не вернулся и вряд ли вернется, больше никого я живым из них не видел, скорее всего, мне просто повезло", - сказал Ольховик.

https://ria.ru/20230914/shturm-1896408116.html

киев

авдеевка

донецкая народная республика

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Военнопленный о мобилизованных ВСУ старше 50 лет: "Кинули с учебки прямо в этот хлам" ВСУ отправляют на штурм Опытного и Авдеевки мобилизованных старше 50 лет, рассказал РИА Новости военнопленный из 36-й бригады морской пехоты 2023-09-14T21:05 true PT0M56S

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Наталья Макарова

в мире, киев, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины