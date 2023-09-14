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"Реальность сурова". В США раскрыли, какие крупные города потеряет Украина - РИА Новости, 14.09.2023
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17:53 14.09.2023 (обновлено: 17:54 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896376218.html
"Реальность сурова". В США раскрыли, какие крупные города потеряет Украина
"Реальность сурова". В США раскрыли, какие крупные города потеряет Украина - РИА Новости, 14.09.2023
"Реальность сурова". В США раскрыли, какие крупные города потеряет Украина
Украина потеряет еще несколько регионов, если боевые действия продолжатся, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:53
2023-09-14T17:54
политика
украина
россия
одесса
харьков
днепропетровск
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украина потеряет еще несколько регионов, если боевые действия продолжатся, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.&quot;Реальность сурова. Россия не только удержит территории, которые уже вошли в ее состав, но и заберет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если Украине хватит глупости, чтобы продолжать этот конфликт&quot;, — сказал эксперт.По его словам, в таком случае Киев утратит контроль также над Одессой и Черноморским побережьем. Все эти регионы отойдут к России и больше никогда не вернутся под власть украинского государства, полагает офицер.Как считает Риттер, потеря выхода к морю будет катастрофой для экономики восточноевропейской республики. Украина станет существенно меньше, чем сейчас, спрогнозировал бывший разведчик.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896360113.html
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политика, украина, россия, одесса, харьков, днепропетровск
Политика, Украина, Россия, Одесса, Харьков, Днепропетровск
"Реальность сурова". В США раскрыли, какие крупные города потеряет Украина

Экс-разведчик Риттер: ВСУ потеряют Харьков и Днепропетровск, если продолжат бои

© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украина потеряет еще несколько регионов, если боевые действия продолжатся, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«

"Реальность сурова. Россия не только удержит территории, которые уже вошли в ее состав, но и заберет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если Украине хватит глупости, чтобы продолжать этот конфликт", — сказал эксперт.

По его словам, в таком случае Киев утратит контроль также над Одессой и Черноморским побережьем. Все эти регионы отойдут к России и больше никогда не вернутся под власть украинского государства, полагает офицер.
Как считает Риттер, потеря выхода к морю будет катастрофой для экономики восточноевропейской республики. Украина станет существенно меньше, чем сейчас, спрогнозировал бывший разведчик.
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Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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