https://ria.ru/20230914/ukraina-1896376218.html

"Реальность сурова". В США раскрыли, какие крупные города потеряет Украина

"Реальность сурова". В США раскрыли, какие крупные города потеряет Украина - РИА Новости, 14.09.2023

"Реальность сурова". В США раскрыли, какие крупные города потеряет Украина

Украина потеряет еще несколько регионов, если боевые действия продолжатся, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:53

2023-09-14T17:53

2023-09-14T17:54

политика

украина

россия

одесса

харьков

днепропетровск

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украина потеряет еще несколько регионов, если боевые действия продолжатся, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Реальность сурова. Россия не только удержит территории, которые уже вошли в ее состав, но и заберет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если Украине хватит глупости, чтобы продолжать этот конфликт", — сказал эксперт.По его словам, в таком случае Киев утратит контроль также над Одессой и Черноморским побережьем. Все эти регионы отойдут к России и больше никогда не вернутся под власть украинского государства, полагает офицер.Как считает Риттер, потеря выхода к морю будет катастрофой для экономики восточноевропейской республики. Украина станет существенно меньше, чем сейчас, спрогнозировал бывший разведчик.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

https://ria.ru/20230914/ukraina-1896360113.html

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

украина

россия

одесса

харьков

днепропетровск

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политика, украина, россия, одесса, харьков, днепропетровск