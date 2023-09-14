https://ria.ru/20230914/ukraina-1896360113.html

"С оружием в руках". В США раскрыли, что ждет Польшу из-за шага Зеленского

"С оружием в руках". В США раскрыли, что ждет Польшу из-за шага Зеленского - РИА Новости, 14.09.2023

"С оружием в руках". В США раскрыли, что ждет Польшу из-за шага Зеленского

Украинские военнообязанные могут начать вооруженное сопротивление в странах, которые будут выдавать их Киеву для службы в ВСУ, заявил экс-советник главы... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:42

2023-09-14T16:42

2023-09-14T16:44

политика

польша

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украинские военнообязанные могут начать вооруженное сопротивление в странах, которые будут выдавать их Киеву для службы в ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted."Мы уже знаем о том, что у украинцев нет человеческих ресурсов. Они обратились к Евросоюзу и другим правительствам в НАТО, чтобы те помогли репатриировать подлежащих призыву мужчин, которых затем пустят в мясорубку. <…> Я думаю, что в Польше и других странах не хотят удовлетворять эту просьбу, потому что это может привести к вооруженному сопротивлению внутри их государств", — полагает эксперт.Ранее издание Asia Times сообщило, что из-за больших потерь в ВСУ президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой депортировать военнообязанных граждан восточноевропейской республики.Газета Rzeczpospolita, в свою очередь, сообщила, что Варшава начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Кроме того, как выяснили хакеры из группы RaHDit, спецслужбы стран Прибалтики собирают сведения о въехавших на их территорию украинцах в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы отправить их обратно на родину.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.

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политика, польша, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, пентагон