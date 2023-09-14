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"С оружием в руках". В США раскрыли, что ждет Польшу из-за шага Зеленского - РИА Новости, 14.09.2023
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16:42 14.09.2023 (обновлено: 16:44 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896360113.html
"С оружием в руках". В США раскрыли, что ждет Польшу из-за шага Зеленского
"С оружием в руках". В США раскрыли, что ждет Польшу из-за шага Зеленского - РИА Новости, 14.09.2023
"С оружием в руках". В США раскрыли, что ждет Польшу из-за шага Зеленского
Украинские военнообязанные могут начать вооруженное сопротивление в странах, которые будут выдавать их Киеву для службы в ВСУ, заявил экс-советник главы... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:42
2023-09-14T16:44
политика
польша
украина
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
пентагон
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украинские военнообязанные могут начать вооруженное сопротивление в странах, которые будут выдавать их Киеву для службы в ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted."Мы уже знаем о том, что у украинцев нет человеческих ресурсов. Они обратились к Евросоюзу и другим правительствам в НАТО, чтобы те помогли репатриировать подлежащих призыву мужчин, которых затем пустят в мясорубку. &lt;…&gt; Я думаю, что в Польше и других странах не хотят удовлетворять эту просьбу, потому что это может привести к вооруженному сопротивлению внутри их государств", — полагает эксперт.Ранее издание Asia Times сообщило, что из-за больших потерь в ВСУ президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой депортировать военнообязанных граждан восточноевропейской республики.Газета Rzeczpospolita, в свою очередь, сообщила, что Варшава начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Кроме того, как выяснили хакеры из группы RaHDit, спецслужбы стран Прибалтики собирают сведения о въехавших на их территорию украинцах в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы отправить их обратно на родину.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
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политика, польша, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, пентагон
Политика, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Пентагон
"С оружием в руках". В США раскрыли, что ждет Польшу из-за шага Зеленского

Офицер Макгрегор: указ Зеленского о выдаче украинцев из ЕС приведет к восстанию

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украинские военнообязанные могут начать вооруженное сопротивление в странах, которые будут выдавать их Киеву для службы в ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.
«
"Мы уже знаем о том, что у украинцев нет человеческих ресурсов. Они обратились к Евросоюзу и другим правительствам в НАТО, чтобы те помогли репатриировать подлежащих призыву мужчин, которых затем пустят в мясорубку. <…> Я думаю, что в Польше и других странах не хотят удовлетворять эту просьбу, потому что это может привести к вооруженному сопротивлению внутри их государств", — полагает эксперт.
Ранее издание Asia Times сообщило, что из-за больших потерь в ВСУ президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой депортировать военнообязанных граждан восточноевропейской республики.
Газета Rzeczpospolita, в свою очередь, сообщила, что Варшава начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Кроме того, как выяснили хакеры из группы RaHDit, спецслужбы стран Прибалтики собирают сведения о въехавших на их территорию украинцах в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы отправить их обратно на родину.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
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ПолитикаПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОПентагон
 
 
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