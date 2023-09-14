https://ria.ru/20230914/ukraina-1896294604.html

"Страна станет меньше". Зеленскому указали, что будет с границами Украины

"Страна станет меньше". Зеленскому указали, что будет с границами Украины - РИА Новости, 14.09.2023

"Страна станет меньше". Зеленскому указали, что будет с границами Украины

Украина лишится территорий перед началом переговоров с Россией об окончании конфликта, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:45

2023-09-14T12:45

2023-09-14T12:45

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украина лишится территорий перед началом переговоров с Россией об окончании конфликта, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале."Мы видим, что эти области теперь официально стали частью России, и россияне никогда не отдадут их Украине, и все, кто думает, что они это сделают, живут в мире абсолютных фантазий. Есть вероятность, что еще области войдут в состав Российской Федерации. С каждым днем Украина становится все слабее, и у украинцев будет меньше страна, когда они наконец сядут за стол переговоров", — указал эксперт.Специалист также отметил, что Соединенным Штатам, использующим конфликт как инструмент войны против России, все равно на то, сколько украинцев погибнет на поле боя или сколько территорий им придется отдать в конечном счете.По данным Минобороны России на начало сентября, в "контрнаступе" ВСУ потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230914/vsu-1896269910.html

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россия, украина, сша, вооруженные силы украины, в мире, владимир зеленский