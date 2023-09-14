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В Нидерландах не исключили решения конфликта на Украине после выборов в США - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896287388.html
В Нидерландах не исключили решения конфликта на Украине после выборов в США
В Нидерландах не исключили решения конфликта на Украине после выборов в США - РИА Новости, 14.09.2023
В Нидерландах не исключили решения конфликта на Украине после выборов в США
Ситуация на Украине при нынешней администрации США не изменится, только новый американский лидер сможет создать почву для переговоров и разрешения конфликта,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:22
2023-09-14T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
сша
украина
джо байден
ситуация в днр и лнр
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ГААГА (Нидерланды), 14 сен - РИА Новости. Ситуация на Украине при нынешней администрации США не изменится, только новый американский лидер сможет создать почву для переговоров и разрешения конфликта, заявил РИА Новости голландский правозащитник, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не видят возможности завершения конфликта на Украине в настоящее время на условиях, которые устраивают Вашингтон. "Толчком к настоящим переговорам о мире на Украине может стать смена руководства в США. Думаю, что позиция (президента США Джо) Байдена не изменится, его окружение не способно на компромиссы, поэтому только новый лидер сможет создать возможность для начала переговоров. Только после выборов в США в 2024 году конфликт на Украине будет возможно решить, если до того момента не произойдет существенная эскалация", - считает де Йонге. По его словам, до президентских выборов американские власти продолжат делать все возможное для того, что конфликт на Украине продолжался. "(Президент России Владимир) Путин и Байден не уважают друг друга. Между ними существует большое недоверие, а когда между двумя крупными игроками есть такое недоверие, то всегда сохраняется риск реальной войны", - добавил голландский активист. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
https://ria.ru/20230912/ukaz-1895781630.html
https://ria.ru/20230914/impichment-1896128046.html
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в мире, нидерланды, сша, украина, джо байден, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, США, Украина, Джо Байден, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Нидерландах не исключили решения конфликта на Украине после выборов в США

Эксперт де Йонге: конфликт на Украине может решиться после смены президента США

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА (Нидерланды), 14 сен - РИА Новости. Ситуация на Украине при нынешней администрации США не изменится, только новый американский лидер сможет создать почву для переговоров и разрешения конфликта, заявил РИА Новости голландский правозащитник, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не видят возможности завершения конфликта на Украине в настоящее время на условиях, которые устраивают Вашингтон.
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"Толчком к настоящим переговорам о мире на Украине может стать смена руководства в США. Думаю, что позиция (президента США Джо) Байдена не изменится, его окружение не способно на компромиссы, поэтому только новый лидер сможет создать возможность для начала переговоров. Только после выборов в США в 2024 году конфликт на Украине будет возможно решить, если до того момента не произойдет существенная эскалация", - считает де Йонге.
По его словам, до президентских выборов американские власти продолжат делать все возможное для того, что конфликт на Украине продолжался. "(Президент России Владимир) Путин и Байден не уважают друг друга. Между ними существует большое недоверие, а когда между двумя крупными игроками есть такое недоверие, то всегда сохраняется риск реальной войны", - добавил голландский активист.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыСШАУкраинаДжо БайденСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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