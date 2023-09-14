Киевские власти списали сотни миллиардов на боеприпасы и ПВО, заявил Азаров
Азаров: Киев списал сотни миллиардов из бюджета на приобретение плохого оружия
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинская власть списала сотни миллиардов гривен из бюджета под приобретение по завышенной цене боеприпасов и снаряжения плохого качества, такая же ситуация и со средствами ПВО, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале.
"По самым скромным подсчетам, (украинские власти - ред.) украли более сотни миллиардов бюджетных гривен. Больше всего представители "слуг народа" (президентской фракции - ред.) списали бюджетных денег на закупку боеприпасов. Покупали плохое по качеству старье по "золотой цене", - написал Азаров.
Так, "на пустые коробки" с боеприпасами, по его словам, чиновники выделяли миллионы, такая же ситуация и с ПВО. В качестве примера коррупции в высших эшелонах действующей власти Азаров назвал приобретение "на бумаге" четырех ракет ПВО, хотя по факту их три. При "налетах Гераней или Калибров" списывают все четыре, и в результате "кто-то покупает новую квартиру в Париже", предположил Азаров.
Как заявлял ранее журналист издания The New York Times, отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины связана с высоким уровнем коррупции в министерстве. Автор статьи напомнил и о скандалах вокруг военного ведомства Украины. По данным правительства, в какой-то момент в этом году по контрактам на поставку оружия были пропущены сроки поставки примерно на 980 миллионов долларов, писал автор.
Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.