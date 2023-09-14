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Киевские власти списали сотни миллиардов на боеприпасы и ПВО, заявил Азаров - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:35 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896260685.html
Киевские власти списали сотни миллиардов на боеприпасы и ПВО, заявил Азаров
Киевские власти списали сотни миллиардов на боеприпасы и ПВО, заявил Азаров - РИА Новости, 14.09.2023
Киевские власти списали сотни миллиардов на боеприпасы и ПВО, заявил Азаров
Украинская власть списала сотни миллиардов гривен из бюджета под приобретение по завышенной цене боеприпасов и снаряжения плохого качества, такая же ситуация и... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:35
2023-09-14T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николай азаров (политик)
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинская власть списала сотни миллиардов гривен из бюджета под приобретение по завышенной цене боеприпасов и снаряжения плохого качества, такая же ситуация и со средствами ПВО, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале. "По самым скромным подсчетам, (украинские власти - ред.) украли более сотни миллиардов бюджетных гривен. Больше всего представители "слуг народа" (президентской фракции - ред.) списали бюджетных денег на закупку боеприпасов. Покупали плохое по качеству старье по "золотой цене", - написал Азаров.Так, "на пустые коробки" с боеприпасами, по его словам, чиновники выделяли миллионы, такая же ситуация и с ПВО. В качестве примера коррупции в высших эшелонах действующей власти Азаров назвал приобретение "на бумаге" четырех ракет ПВО, хотя по факту их три. При "налетах Гераней или Калибров" списывают все четыре, и в результате "кто-то покупает новую квартиру в Париже", предположил Азаров. Как заявлял ранее журналист издания The New York Times, отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины связана с высоким уровнем коррупции в министерстве. Автор статьи напомнил и о скандалах вокруг военного ведомства Украины. По данным правительства, в какой-то момент в этом году по контрактам на поставку оружия были пропущены сроки поставки примерно на 980 миллионов долларов, писал автор. Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895697135.html
https://ria.ru/20230905/korrupuiya-1894209815.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Киевские власти списали сотни миллиардов на боеприпасы и ПВО, заявил Азаров

Азаров: Киев списал сотни миллиардов из бюджета на приобретение плохого оружия

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинская власть списала сотни миллиардов гривен из бюджета под приобретение по завышенной цене боеприпасов и снаряжения плохого качества, такая же ситуация и со средствами ПВО, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале.
"По самым скромным подсчетам, (украинские власти - ред.) украли более сотни миллиардов бюджетных гривен. Больше всего представители "слуг народа" (президентской фракции - ред.) списали бюджетных денег на закупку боеприпасов. Покупали плохое по качеству старье по "золотой цене", - написал Азаров.
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Так, "на пустые коробки" с боеприпасами, по его словам, чиновники выделяли миллионы, такая же ситуация и с ПВО. В качестве примера коррупции в высших эшелонах действующей власти Азаров назвал приобретение "на бумаге" четырех ракет ПВО, хотя по факту их три. При "налетах Гераней или Калибров" списывают все четыре, и в результате "кто-то покупает новую квартиру в Париже", предположил Азаров.
Как заявлял ранее журналист издания The New York Times, отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины связана с высоким уровнем коррупции в министерстве. Автор статьи напомнил и о скандалах вокруг военного ведомства Украины. По данным правительства, в какой-то момент в этом году по контрактам на поставку оружия были пропущены сроки поставки примерно на 980 миллионов долларов, писал автор.
Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.
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