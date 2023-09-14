https://ria.ru/20230914/ukraina-1896260685.html

Киевские власти списали сотни миллиардов на боеприпасы и ПВО, заявил Азаров

Киевские власти списали сотни миллиардов на боеприпасы и ПВО, заявил Азаров - РИА Новости, 14.09.2023

Киевские власти списали сотни миллиардов на боеприпасы и ПВО, заявил Азаров

Украинская власть списала сотни миллиардов гривен из бюджета под приобретение по завышенной цене боеприпасов и снаряжения плохого качества, такая же ситуация и... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:35

2023-09-14T10:35

2023-09-14T10:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николай азаров (политик)

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинская власть списала сотни миллиардов гривен из бюджета под приобретение по завышенной цене боеприпасов и снаряжения плохого качества, такая же ситуация и со средствами ПВО, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале. "По самым скромным подсчетам, (украинские власти - ред.) украли более сотни миллиардов бюджетных гривен. Больше всего представители "слуг народа" (президентской фракции - ред.) списали бюджетных денег на закупку боеприпасов. Покупали плохое по качеству старье по "золотой цене", - написал Азаров.Так, "на пустые коробки" с боеприпасами, по его словам, чиновники выделяли миллионы, такая же ситуация и с ПВО. В качестве примера коррупции в высших эшелонах действующей власти Азаров назвал приобретение "на бумаге" четырех ракет ПВО, хотя по факту их три. При "налетах Гераней или Калибров" списывают все четыре, и в результате "кто-то покупает новую квартиру в Париже", предположил Азаров. Как заявлял ранее журналист издания The New York Times, отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины связана с высоким уровнем коррупции в министерстве. Автор статьи напомнил и о скандалах вокруг военного ведомства Украины. По данным правительства, в какой-то момент в этом году по контрактам на поставку оружия были пропущены сроки поставки примерно на 980 миллионов долларов, писал автор. Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895697135.html

https://ria.ru/20230905/korrupuiya-1894209815.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, николай азаров (политик), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины