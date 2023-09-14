https://ria.ru/20230914/ukraina-1896248210.html

В харьковском Волчанске повреждено административное здание

В харьковском Волчанске повреждено административное здание - РИА Новости, 14.09.2023

В харьковском Волчанске повреждено административное здание

Административное здание повреждено в результате взрыва в городе Волчанск Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:08

2023-09-14T09:08

2023-09-14T09:08

в мире

волчанск

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Административное здание повреждено в результате взрыва в городе Волчанск Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. "️В течение суток по области... нанесли авиаудары по окрестностям Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Обстреляли центр города Волчанск. Было разрушено админздание", - написал Синегубов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230914/vzryvy-1896231070.html

волчанск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, волчанск, харьковская область, украина, вооруженные силы рф