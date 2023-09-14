https://ria.ru/20230914/ukraina-1896248210.html
В харьковском Волчанске повреждено административное здание
В харьковском Волчанске повреждено административное здание - РИА Новости, 14.09.2023
В харьковском Волчанске повреждено административное здание
Административное здание повреждено в результате взрыва в городе Волчанск Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:08
2023-09-14T09:08
2023-09-14T09:08
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вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Административное здание повреждено в результате взрыва в городе Волчанск Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. "️В течение суток по области... нанесли авиаудары по окрестностям Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Обстреляли центр города Волчанск. Было разрушено админздание", - написал Синегубов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230914/vzryvy-1896231070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, волчанск, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Волчанск, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В харьковском Волчанске повреждено административное здание
В харьковском Волчанске взрывом повреждено административное здание