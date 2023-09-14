https://ria.ru/20230914/ukraina-1896239698.html

Украина в августе продолжила сокращать поставки зерна

Украина в августе продолжила сокращать поставки зерна - РИА Новости, 14.09.2023

Украина в августе продолжила сокращать поставки зерна

Украина в августе сократила экспорт зерна на четверть в годовом выражении и на 2% по сравнению с июлем, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T06:12

2023-09-14T06:12

2023-09-14T06:12

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украина в августе сократила экспорт зерна на четверть в годовом выражении и на 2% по сравнению с июлем, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинских минсельхоза и таможни. Ранее РИА Новости подсчитало, что в июле после прекращения зерновой сделки поставки кукурузы, пшеницы и ячменя обвалились сразу на 38% по сравнению с предыдущим месяцем. Сокращение объемов экспорта продолжилось в августе - на 2%, до 2,25 миллиона тонн. В годовом выражении падение составляет 24%. На фоне волатильности цен на зерновом рынке доходы Украины от экспорта зерна остались на прежних уровнях - 385 миллионов против 380,4 миллиона долларов месяцем ранее, а за год они сократились на 35%. Основное уменьшение экспорта пришлось на порты: отгрузка через них сократилась на 5%, до 1,58 миллиона тонн. При этом перевозка через железную дорогу осталась на июльском уровне в 488 тысяч тонн. В то же время основное увеличение экспорта пришлось на паромы - в 1,7 раза, до 88 тысяч тонн, а также на фуры - на 10%, до 93 тысяч тонн. Интересно, что в прошлом месяце резко изменилась структура поставок: если последние полтора года основную долю в поставках занимала кукуруза, то теперь ее отгрузка резко упала - на 20%, до 877 тысяч тонн, минимального уровня с весны 2022 года. В то же время поставки пшеницы, наоборот, выросли - почти в 1,5 раза, до 1,2 миллиона тонн.

https://ria.ru/20230914/zerno-1896232102.html

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